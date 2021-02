Genetik bilimi evliliklerin geleceğini gösterecek

Yakın zamanda 71’i yeni evli çift 142 kişiyle üzerinde yapılan bir çalışmada bu, kişilerin ilişkilerinde daha büyük bir memnuniyetle sonuçlandı.

Bilim adamları, yeni evlenmiş 142 kişiyi balayı sonrasına kadar takip etti. Her birinden DNA örnekleri alındı. Her biri düğünden sonraki üç ay içinde bir anket doldurdu. Sonraki üç yıl boyunca her dört ayda bir takip anketleri dolduruldu.

Araştırmayı yapan ekibin başındaki Dr. Anastasia Makhanova, araştırmaya başlarken hedeflerini açıklarken, “İnsanların yeni evli dönemde ilişki tatmini sürdürmekte zorlanmalarının nedenlerinden bazılarının altta yatan bazı potansiyel genetik yatkınlıklardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyorduk” dedi.

CC GENİ OLANLAR DAHA MEMNUN

Araştırmacılar Scientific Reports’ta yayınlanan makalelerinde şöyle yazıyor: “CC geni olan bireyler partnerlerine daha çok minnettar, daha fazla güvenen, daha bağışlayıcı olduklarını ve evliliklerinden AC / AA’lı bireylere göre “daha memnun” olduklarını bildirdi.

Çalışma yazarları, “CC genotipine sahip olanların daha memnun olmalarının nedeni, partnerlerine daha fazla güvenmeleridir” diye ekliyor.

Dr. Makhanova, çalışma CC genine sahip kişilerin güvenmeyi, bağışlayıcı ve minnettar partner olmayı daha kolay bulduğunu bulsa da, AC veya AA genlerine sahip kişilerin yalnız öleceği anlamına gelmediğini söylüyor.

YÜZDE 37 AFRİKALI AMERİKALILARDA

Çalışma Amerikalılar üzerinde yapıldı ve araştırmacılar, CC geninin yaklaşık üçte birinde yani, yüzde 37 Afrikalı Amerikalılarda bulunduğunu söylüyor. Bununla birlikte, Avrupa kökenli ABD vatandaşlarında, popülasyonun yüzde 70’inin CC genine sahip olması daha yaygın.

Gen, ‘rs3796863’ genetik lokasyonunda bulunuyor ve tüm genler gibi iki kısımdan oluşuyor. Bu aleller çiftler halinde çalışıyor ve birlikte genin son şeklini oluşturuyor. CD38’de seçenekler CC, AC veya AA’dır. Arkansas Üniversitesi’nden araştırmacılar, özellikle CC çeşidine odaklandı.

