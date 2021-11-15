Hakkınızda söylenen kötü sözleri tespit edebilecek cihaz geliştirdiler

Dubaili teknoloji uzmanları, saldırganca sözleri ve kötü konuşmaları algılayabilen bir cihaz geliştirdi. Şimdilik üniversitelerde denenmeye başlanan cihazın 'öz eleştiriyi' teşvik etmesi umuluyor.

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Dubai Tasarım Haftası’nda saldırganca ve kötü konuşmaları algılayan ve anında alarm veren yeni bir uyarı dedektörü tanıtıldı.

Themis ismi verilen cihazın, özellikle üniversiteler ve sınıflar gibi kalabalık ortamlarda oluşabilecek kavga ve tartışmaların önüne geçmesi bekleniyor. Lamba boyutundaki cihaz, sadece kalabalık ortamlarda değil, akşam yemeklerinde hatta aile toplantılarında bile kullanılan dili denetleyebilir. Uzmanlar, Themis sayesinde insanların birbirleri hakkında söylenen kötü sözleri de rahatlıkça denetleyebileceklerini öne sürdü.

IRKÇI VE SALDIRGAN SÖYLEMLERİ TESPİT EDEBİLECEK

Geliştiricileri, Themis’in ‘öz eleştiriyi’ teşvik edeceğini umduğunu söyledi. Cihazı Dubai’de sergileyen Zinah Issa, İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Konuşma tanıma ve ses sensörlerinin kullanımı sayesinde, Themis’i mikrofon aracılığıyla rahatsız edici terimleri (ırkçı hakaretler, saldırgan şakalar) algılaması için programlayabildik.” ifadelerinde bulundu.

Issa, ‘Dedektör rahatsız edici konuşmaları algıladıktan sonra yaklaşık iki dakika boyunca alarmlarını kapatır ve ardından olası tetikleyici konu ve Themis’in etkinleştirilmesinin arkasındaki olası nedenler hakkında insanlar arasında açık ve anlayışlı bir tartışmaya olanak tanır’ ifadelerinde bulundu.

Yunan adalet ve sosyal düzen tanrıçası Themis’in adını alan cihaz, şu an üniversitelerde denenmeye başladı bile. Tasarım, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan öğrencilerin çalışmalarını paylaşmaya davet edildiği Global Grad Show’da tanıtıldı.

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