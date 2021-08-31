Harvard Üniversitesi: Kara delikler tüm galaksiyi yok edebilir

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan son araştırma, Dünya'yı bekleyen yeni bir tehlikeyi ortaya çıkardı. Buna göre, kara delikler Dünya'nın sonunu getirebilir...

Sozcu.com.tr

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ABD’nin köklü eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nde araştırmacılar, galaksinin milyarlarca yıllık evrimini ve kara deliklerin oluşum hareketlerini simüle etti.

Buna göre, küresel ısınma, depremler, yangınlar ve çevre kirliliği gibi faktörlerin adım adım felakete sürüklediği Dünyamız, bu sefer başka bir felaketle karşı karşıya. Harvard Üniversitesi’nde görevli uzmanlar, kara deliklerin yer aldığı ev sahibi gökadaların, tipik olarak daha büyük olan başka bir gökada ile çarpıştığında ve deliği merkez noktasından vurduğunda oldukça yıkıcı hale geldiğini buldular.

KARA DELİKLER GÜNEŞTEN DAHA AĞIR OLABİLİR

Uzmanlar, ayrıca galaksilerin büyüklüklerine göre kara delik ürettiklerini ortaya çıkardı.

Araştırmayı yürüten ekipte bulunan astrofizikçi Angelo Ricarte, “Galaksimizde birçok süper kütleli kara delik var. Dünya’nın yakın zamanda bu kara deliklerden biriyle karşılaşma ihtimali ne kadar az gibi görünse de bu ihtimal sıfır değil.” dedi.

Ricarte, yıldızların çöküşünden oluşan kara deliklerin güneşten bile milyonlarca kat ağır olabileceğini vurguladı.

Bununla birlikte, süper kütleli kara delikler genellikle galaksilerin kalbinde yer alıyor ve dönen gaz, toz, yıldızlar, gezegenler ve etraflarındaki diğer cisimler için çapa görevi görüyor. Samanyolu galaksisi ise Sagittarius A adlı bir kara deliğin etrafında dönüyor.

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