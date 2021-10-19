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İngiltere’den dijital müzik platformlarına soruşturma

İngiltere rekabet kurumu, Spotify gibi internet üzerinden müzik yayını yapan şirketlerin müşterilere ne kadar adil teklifler sunduğunu incelemek üzere bir soruşturma planladığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
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İngiltere’den dijital müzik platformlarına soruşturma

İngiltere’nin piyasa ve rekabet kurumu dijital ekosistemin farklı kısımlarında Google, Facebook ve Apple’ın sahip olduğu güce ilişkin açtığı soruşturmalarla son dönemde dijital piyasaların düzenlenmesiyle ilgili çok daha proaktif bir tutum sergilemeye başladı.

Kurumdan yapılan açıklamada İngiltere’de müzik tüketiminin %80’ine denk gelen ve pastanın büyük oranda Spotify, Apple Music, Amazon ve YouTube arasında bölüşüldüğü sektörün inceleneceği ifade edildi.

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