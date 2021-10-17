NASA, Ay’da Wi-Fi ağı kurmaya çalışıyor

Yeni bir NASA çalışması, Ay'da bir Wi-Fi ağı kurma olasılığını araştırıyor. Çalışma; ABD'nin bazı bölgelerinde yetersiz internet erişimini ele almak ve gelecekteki Artemis misyonlarına yardımcı olmak için geliyor.

Sozcu.com.tr

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NASA basın açıklamasında, dijital eşitsizliğin ve yeterli internet hizmetine erişim eksikliğinin ABD genelinde COVID-19 salgınıyla daha da kötüleşen sosyoekonomik bir endişe olduğunu bildirdi.

National Digital Inclusion Alliance tarafından hazırlanan bir rapora göre, Cleveland’daki hanelerin yaklaşık yüzde 31’inin geniş bant erişimi yok. Bu bulguların ardından, bir ekonomik kalkınma kuruluşu olan Greater Cleveland Partnership, dijital eşitsizliğin teknik engellerini analiz etmek ve Ay’ın, Dünya’nın dijital uçurumunu çözmek için kullanılıp kullanılamayacağını görmek için NASA’nın Glenn Araştırma Merkezi’ne başvurdu.

HEM İNTERNET SORUNUNU ÇÖZECEK HEM DE ARTEMIS PROJESİ’NE YARDIM EDECEK

Oleson, Insider’a böyle bir ağın Ay’da nasıl görünebileceğini değerlendirmek için NASA’nın Glenn Araştırma Merkezi’ndeki Compass ekibinin yakındaki bir Cleveland semtinde karasal bir ağın nasıl çalışabileceğini değerlendirdiğini söyledi. Oleson, Insider’a verdiği demeçte, farklı Dünya ve Ay ortamları nedeniyle ekipman farklı olsa da, Wi-Fi frekansları Dünya’dakiyle aynı olabileceğini belirtti.

Araştırma ekibinin, Wi-Fi ekipmanlarını toz ve aşırı sıcaklıklar dahil Ay ortamının uç noktaları için de uyarlaması gerekecek.

NASA’nın Glenn Araştırma Merkezi’nden Mary Lobo, bir basın açıklamasında şunları söyledi: “Bu, Artemis’in altında Ay’a astronot gönderirken karşılaştığımız zorluklara çözümler geliştirmek için harika bir fırsat sunarken, aynı zamanda artan bir toplumsal sorunu ele alıyor.”

Geçen yıl açıklanan Artemis programı, 1972’den bu yana ilk kez insanları Ay’a indirmeyi amaçlıyor.

NASA’nın Compass Laboratuvarı tarafından yürütülen çalışma için Compass Lideri Steve Oleson Wi-Fi projesinin Dünya ile güvenilir bir şekilde iletişim kurmak adına önemli olduğunu vurguladı.

Henüz Ay’da Wi-Fi çalışması teorik olsa da NASA’daki ekip, çalışmaların sonunda ABD şehirlerindeki yetersiz hizmet alan topluluklara yardımcı olabileceğini ve onlara güvenilir internet erişimi sağlayabileceğini umuyor.

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