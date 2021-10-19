NASA uyardı: Empire State büyüklüğünde asteroit Dünya’ya doğru ilerliyor

NASA, önümüzdeki günlerde en az yedi asteroitin Dünya'ya çok yakın geçeceğini duyurdu. Bilim insanlarına göre, asteroitlerden bir tanesi New York'un sembollerinden Empire State büyüklüğünde...

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Standart boyut

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Empire State binası büyüklüğündeki de dahil olmak üzere devasa asteroitlerin önümüzdeki haftalarda Dünya’nın yakınından geçeceğini açıkladı.

NASA’nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi’ne göre, Dünya’ya yaklaşan bu asteroitlerden bir tanesi neredeyse New York’un ikonik yapılarından Empire State ile aynı büyüklükte. Uzmanlar, ilk karşılaşmanın Çarşamba gecesi meydana gelmesini beklediklerini açıkladı.

Empire State boyutlarında olan “2004 UE” 13 Kasım’da 2,6 milyon mil uzakta olması bekleniyor. Dünya’ya en yakın gezegen olan Venüs’ün 70 milyon mil uzakta olduğu düşünüldüğünde asteroitin geçişinin gezegenimize oldukça yakın olması bekleniyor.

Uzmanlar, Dünya için tehlike potansiyeli taşıdığı düşünülen en az 26 bin asteroitin bulunduğunu ve irili ufaklı bu asteroitlerin Dünya’ya yakın şekilde ilerlediklerini açıkladı. Bu asteroitlerden birinin Dünya’yla teması durumunda büyük felaketler yaşanması söz konusu. Ancak uzmanlar, yakın zamanda böyle bir tehlikeden söz etmiyor… NASA’ya göre bunlar, “yakındaki gezegenlerin yerçekimi tarafından Dünya’nın yörüngesine girmelerine izin verilen asteroitler veya kuyruklu yıldızlar.

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