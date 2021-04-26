NASA’dan Ingenuity’nin yeni fotoğrafı geldi

Dünya’nın nefesini tutarak izlediği Mars’taki helikopter uçuşu başarıyla gerçekleştirildi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars programı kapsamında Perseverance uzay aracına bağlı olan Ingenuity adlı helikopterin yeni görüntülerini paylaştı.
19 Nisan’da gerçekleştirilen uçuşta yerden 3 metre kadar yükselerek Mars’taki ilk uçuşunu gerçekleştirirken NASA yeni görüntüler paylaştı.
NASA’nın Perseverance uzay aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatılan ve 18 Şubat 2021’de Kızıl Gezegendeki Jezero kraterine iniş yapmıştı.