NASA’nın kritik görevine bir Türk bilim insanı da seçildi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı ilk aşıyı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr.Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin ardından Almanya’dan ikinci kez gururlandıran haber geldi.

Türk göçmenlerin bilim insanı çocukları, hem Almanya’ya hem de dünyaya ne kadar faydalı olabileceğini bir kez daha göstermiş oldu.

ALMANYA’YI TEMSİL EDECEK

NASA’nın Hubble Teleskobu’nun yerini alacak olan yeni teleskobu James Webb Uzay Teleskobu’ndaki çalışmalarda Almanya’yı Türk astrofizikçi Akın Yıldırım temsil edecek.

Almanya’da Max Planck Astrofizik Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan astrofizikçi Yıldırım, 31 Ekim’de uzaya fırlatılacak olan James Webb Uzay Teleskobu’nda görevli 40 bilim insanın arasına girmeyi başardı.

TÜRK GÖÇMENLERİN GRURU OLDU

Akın Yıldırım’ın ailesinin Tunceli’den 1960 yılında Almanya’ya göç eden ilk kuşak Türk işçilerden olduğu ve babasının ünlü bir otomobil firmasında montaj hattında çalıştığı belirtildi. Stuttgart doğumlu olan Türk astrofizikçi Yıldırım’ın küçük yaşlardan bu zamana kadar uzay bilimleri ve astrofizik fizik ile ilgilendiği kaydedildi.

Alman basınına konuşan Yıldırım, “Almanya’da istediğimiz her şeyi başarmamız için bize verilen fırsat için şanslıyız. Öğretmenlerimden aldığım destek çok daha önemliydi” diye konuştu.

Yıldırım, Mayıs 2022’de yeni NASA teleskopu ile üç milyar yıl uzakta olan galaksiyi yaklaşık on saat boyunca gözlemleyebilecek ekibin içinde yer almaktan onur duyduğunu ifade etti. Öte yandan, NASA’nın yıldızların milyonlarca yıl önceki halini incelebilen kızılötesi uzay teleskobu James Webb Uzay Teleskobu, 8.8 milyar dolara mal olmuştu.

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