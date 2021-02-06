Takip ettiğiniz sanatçıya doğrudan destek olabileceksiniz

Müzik dinleme uygulaması SoundCloud’un 2021 yılı yazına girmeden yeni bir ödeme sistemi uygulamaya koyacağı belirtiliyor.

SoundCloud, Spotify’ ve diğer tüm büyük yayın platformlarının yaptığı gibi abonelerden topladığı paranın çoğunu en çok akışı getiren müzisyenlere ve gruplara dağıtıyor. Bu, dünyanın en ünlü performanslarına cömertçe ödeme yapan ancak daha küçük bağımsız sanatçıların akıştan bir şeyler kazanmasını zorlaştıran bir model.

SoundCloud yeni özelliğiyle birlikte bu kazanç sistemine yeni bir alternatif sunacak. Sanatçılar, dinlenmelerin haricinde fanlarının desteğini de direkt olarak alabilecek.

Öte yandan,Bandcamp, sanatçılar açısından Spotify gibi platformların seçtiği yöntemden farklı bir yol izliyor. Her ayın ilk cuma günü, şirket tüm komisyon ücretlerinden feragat ediyor, yani müziğe harcadığınız paranın daha fazlası onun sahibi olan kişilere, sevilen sanatçılara gidiyor.

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