TikTok, eski çalışanı tarafından dava edildi

Daha önce içerik moderatörü olarak görev alan bir TikTok çalışanı, platformun bağlı olduğu ana şirket ByteDance'in, moderatörlerin zihinsel sağlığını korumakta yetersiz olduğunu iddia ederek platforma dava açtı.

Candie Frazier, California Merkez Bölge Mahkemesi’nde açılan toplu davada, Telus International adlı üçüncü taraf müteahhitlik firmasının TikTok’a yüklenen videolarını denetlemek için günde 12 saat harcadığını söyledi. Frazier bu süre içinde toplu katliamlar, çocuk tecavüzü, hayvan kesme, çete cinayeti ve soykırım dahil olmak üzere binlerce aşırı ve açık şiddet eylemine tanık olduğunu söylüyor.

Frazier, her gün TikTok’a yüklenen devasa içerik hacmiyle başa çıkabilmek için, kendisi ve moderatör arkadaşlarının en az her 25 saniyede bir yeni videolar yüklenerek aynı anda üç ila on video izlemesi gerektiğini söylüyor. Frazier, moderatörlerin vardiyalarının ilk dört saatinde yalnızca 15 dakikalık bir ara vermelerine ve sonrasında her iki saatte bir 15 dakikalık ara vermelerine izin verildiğini de belirtti.

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA STANDARTLARI BİLE SAĞLAMIYOR

Davada TikTok’un, içerik denetiminin zararlarını azaltmayı amaçlayan standartları karşılamadığı iddia ediliyor. Bunlar arasında moderatörlere daha sık ara verme, psikolojik destek ve incelenen videoların bulanıklaştırılması veya çözünürlüğünün azaltılması gibi teknik önlemler de sayılıyor.

Frazier, çalışmalarının sonucunda depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu ile ilişkili semptomlar dahil olmak üzere ciddi psikolojik travmalar yaşadığını, uyumakta güçlük çektiğini ve uyuduğu zaman korkunç kabuslar gördüğünü söylüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Google, Facebook ve YouTube gibi platformlarda da moderatörlerin karşı karşıya kaldıkları zorlu çalışma koşulları mercek altına alınmıştı. Hatta Frazeri’nin davası gibi 2018’de Facebook için içerikleri inceleyen moderatörler de benzer bir dava açmıştı. Ve dava, Facebook tarafından içerik moderatörlerine ödenen 52 milyon dolarlık bir anlaşmayla sonuçlandı.

