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Windows 10’da bilgisayarı kullanılmaz hale getiren hata

Windows 10’da dosyaya tıklamamanız halinde bile bozan kötü bir yazılım hatası keşfedildi. Microsoft, ortaya çıkan hatayı kabul etti ve çalışmaların başladığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:18, 17/01/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
Windows 10’da bilgisayarı kullanılmaz hale getiren hata

Windows 10’da tehlikeli bir hataya dönüşen ve sabit diski kullanılmaz hale getirebilen bir satır keşfedildi. Kötü amaçlı yazılımcılar bir ZIP dosyası, klasör ve hatta basit bir Windows kısayolu içinde özel hazırlanmış bu satırı gizleyebiliyor. Siz bu dosyanın üzerine tıklamasanız dahi görüntülemeniz halinde sabit diskiniz kullanılmaz hale geliyor.

GÜVENLİK AÇIĞI ANALİSTLERİ HATAYI DOĞRULADI

Bir güvenlik açığı analisti olan Will Dormann, bulguları doğruladı ve NTFS bozulmasını tetiklemenin daha fazla yolu olabileceğini belirtti. Ayrıca açıklamalara göre Windows 10’daki bu hata yaklaşık 3 yıldır biliniyor.

İNTERNET ADRESİ SATIRINDA BİLE ETKİLİ

Keşfedilen kodun internet adres satırına dahi yazılması halinde sabit diske ciddi şekilde zarar verdiği belirtildi. Microsoft’un bir güvenlik yaması yayınlayarak sorunu çözmesi bekleniyor.

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