Yıllardır uykudalardı… Muson yağmurları ‘yaşayan fosilleri’ ortaya çıkardı

ABD'nin Arizona eyaletinde etkili olan muson yağmurları, yıllardır uykuda olan ve 'yaşayan fosil' olarak bilinen canlıların ortaya çıkmasını sağladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Arizona eyaletinde bu yaz etkili olan muson yağmurları, uzun süredir uykuda olan bir canlı türünün bölgede yeniden ortaya çıkmasını sağladı.

Yağışların etkili olmasıyla birlikte eyaletin kuzeyindeki Wupatki Ulusal Anıtı’nda bir gölet oluştu. Söz konusu bölgede yıllardır uygun şartların oluşmasını bekleyen ‘Triops’ adı verilen kabuklular yumurtadan çıktı.

Yaklaşık 400 milyon yıldır değişim geçirmemesi nedeniyle bu canlılara ‘yaşayan fosil’ ya da ‘üç gözlü dinozor karidesi’ adı veriliyor. Wupatki görevlilerinin yumurtadan çıkan ve sayıları bir anda artan canlıların fotoğrafını paylaşması sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Triops yumurtaları yeterli yağış ve uygun ortam oluşana dek yıllarca aktif hale gelmeden korunabiliyor. Uygun şartlar oluştuğunda yumurtadan çıkıyor ve bir haftada erişkin formuna geliyorlar. Daha sonra çiftleşen canlılar yeni yumurtalarla bir döngü oluşturmaya başlıyor.

ORTALAMA ÖMRÜ 90 GÜN



Bu döngünün hızlı gerçekleşmesinin sebebi Triopsların ömrünün oldukça kısa olması. Göl kurumadan önce yeni yumurtalar üretmeleri gereken canlıların ömrü ortalama olarak 90 gün olarak belirtiliyor. Bölgedeki yırtıcı kuşların hedefi olan Triopslar için bu süre daha da kısalabiliyor.