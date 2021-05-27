Çakıcı: Kazığa oturturum Savcılık: Basit bir tehdit

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ‘açıkça tehdit eden' Alaattin Çakıcı davasında savcı mütalaasını verdi

Tarih 17 Kasım 2020… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında AKP'nin “yargıda reform” iddiasını eleştirmiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” dedi.

Aynı gün… Yani 17 Kasım 2020… Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır tehditlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kendisini ima ederek “mafya” dediğini belirten Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında, CHP liderine “Akıllı ol”, “Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, “seni bakla kazığı ile tanıştırırım” gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle seslendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şikayeti üzerine Alaattin Çakıcı hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturma başlattı.

Tarih 22 Aralık 2020… Soruşturma kapsamında talimatla Çakıcı'nın ifadesi alındı. Çakıcı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede, Twitter'daki sözlerin kendisine ait olduğunu belirterek, cezaevinden çıktığı günden bu yana Kılıçdaroğlu'nun kendisi üzerinden Cumhur İttifakı'nı yıpratmak için söylemlerde bulunduğunu ve kendisini hedef aldığını iddia etti. Söz konusu ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmediğini, ikaz ettiğini kaydeden Çakıcı, “Kendisine tehdit değil ikaz mahiyetiyle ‘yine bu hakaretlerine devam edersen bakla odunuyla seni tanıştırırım' cümlesini kullandım. Ama amacım ‘seni devlete şikayet ederim'dir. Adalet anlamında kullandım” ifadelerini kullandı.

1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası

Tarih 19 Ocak 2021… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırladı ve iddianameyi Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianamede şöyle denildi: “… Şüphelinin Twitter hesabından paylaşılan el yazısı ile yazılmış açıklamasında müştekiye hitaben, ‘Fasulye çubuğu ile seni tanıştırırım', ‘Hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım', ‘Onun için sana akıllı ol!!! diyorum' şeklinde sözlerle, müştekiyi vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceğinden bahisle tehdit ettiği…”

İddianamede Çakıcı'nın ‘tehdit etmedim, ikaz ettim” cümlesi yer aldı ve savcılık şu tespiti yaptı: “… Şüphelinin açıklamalarıyla müştekiye hakaret ve tehdit ettiği, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı suçları gerçekleştirdiği anlaşılmakla…”

SONUÇ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakıcı hakkında, TCK'nın ‘hakaret' suçunu düzenleyen 125'inci maddesi üzerinden 1 yıldan 2 yıla kadar ve TCK'nın 106/1-1'den 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

Tarih 31 Mart 2021… İddianame kabul edildi ve Ankara 19. Asliye'de yargılama başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Çakıcı'nın paylaşımlarının dikkate alınmasını istedi ve ‘alt sınırdan uzaklaşılarak ve herhangi bir indirim yapılmaksızın sanığın cezalandırılmasını' talep etti. Cumhuriyet Savcısı da duruşmada mütalaasını açıkladı: “… Atılı suçları işlediği dosya kapsamından sabit olmakla… TCK'nın 125/2-3-a-4, 43, 58, 106/1-1 maddelerince cezalandırılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur…”

Mahkeme, Alaattin Çakıcı'nın avukatına esas hakkında savunmada bulunması için gelecek celseye kadar süre verdi. Duruşma 28 Haziran 2021'e ertelendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Suç örgütü liderliği görmezden gelindi

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek mütalaayı ve davayı SÖZCÜ'ye değerlendirdi: “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Kimse İçişleri Bakanının boynuna tasma takamaz' diye itiraz ediyor. Aynı Soylu, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘boğazına ne takacağız göreceksin' dediğinde herhangi bir tepki gösterdiler mi? Ya da organize suç örgütü lideri, Cumhur İttifakı'nın getirdiği özel af düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ölümle tehdit etti. Ses çıkardılar mı?

Hukuk devletinde kimse kimsenin boynuna bir şey takamaz. Ama geldiğimiz nokta maalesef demokratik hukuk devletinin çok uzağında. Koalisyonlar bitecek diye propaganda yapan Cumhur İttifakı, mafyayla koalisyon yapmış. Alaattin Çakıcı hakkında düzenlenen iddianame ve mütalaada basit tehditten ceza isteniyor. Ancak TCK madde 106/2-d uyarınca tehdit edenin suç örgütü liderliği sıfatı nedeniyle oluşturduğu korkutucu gücü kullanarak tehditte bulunması göz ardı ediliyor. Bu kişinin suç örgütü lideri olduğu neden görmezden geliniyor? Kim, neden koruyor bu kişiyi? Alenen, Genel Başkanımızı ölümle tehdit eden bir kişinin dosyasını, basit bir tehditle kapatmak istiyorlar. Bu hukuk devletine yapılacak yeni bir kötülüktür.”