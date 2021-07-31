Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Faruk Bayındır’ı 5 yıl kim korudu

ABD vatandaşı olduktan sonra adını David Keynes olarak değiştiren Alparslan Demir'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı. Demir tutuklandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 6 gün boyunca verdiği ifadelerin ayrıntılarında dikkat çeken isim Faruk Bayındır…

Bayındır, 2011 yılında MHP'ye kurulan seks kaseti kumpasında önemli rol oynadı!

Aynı Bayındır, TARKİM Havacılık'ın sahibiydi…

İlginç bir şekilde 2011'den 2016'ya kadar hakkında işlem yapılmadı ve Amerika'ya kaçtı!

Tarih 1 Ekim 2017…

Ankara Başsavcılığı'nca, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili iddianamede, MHP'li vekillere kurulan kaset kumpasının sorumlusu firari İbrahim Faruk Bayındır'ın FETÖ mensubu olduğuna dair kardeşinin beyanları da yer aldı. İddianamede, Bayındır hakkında yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: “… FETÖ'nün amaç ve hedefleri doğrultusunda, Türk siyasi hayatını dizayn etmeye yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler öncesinde özel hayata ilişkin ses ve görüntülerin yayımlanacağı internet sitelerinin ücretini kredi kartı ile ödemesi ve bu internet sitelerini FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullandırdığı, FETÖ üyesi olduğu, şüphelinin soruşturmaya konu eylemlerinin silahlı terör örgütü üyesi olmak, siyasal hakların kullanılmasını engellemek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır.”

Burada soru şu: Faruk Bayındır'ı 5 yıl boyunca kim korudu?

Şimdi… David Keynes'in, Faruk Bayındır'la ilgili anlattıklarına geçelim…

New Jersey'deki havalimanı

Keynes, 2010 yılında Türkiye'ye geldiğinde Faruk Bayındır'ın, “Tilki” lakaplı ortağı Atalay Candelen ile buluştuğunu söyledi: “… 2010 yılında, ramazan dönemi olduğunu hatırlıyorum. Bakırköy sahilde bir kafede buluştuk. Burada Atalay Candelen'e bir telefon geldi. Yeşilköy'de ünlü bir ağaçlar arasındaki mekana gideceğimizi söyledi. Burada Faruk Bayındır isimli kişi ile buluştuk. Bu kişiyi ilk defa burada gördüm. Atalay Candelen, Faruk Bayındır ile iş konusunda konuştu. Bu arada benim Amerika'da yaşadığımı öğrenince Amerika New Jersey'de bulunan bir havalimanında hangar kiralamak istediğini, bunun için 60 milyon dolar verebileceğini anlattı. İsmini hatırlamadığım havalimanının zengin kişilerin kullanmasından kaynaklı diğer havalimanları gibi pasaport ve para durumları sıkı denetlenen liman olmadığını yani illegal işler çeviren kişiler tarafından tercih edilen bir liman olduğunu biliyordum. Ayrılırken bu kişinin Audi Q7 marka bir aracı olduğunu görünce Atalay Candelen'e bu adamın kim olduğunu sordum. Atalay bana ortaokul döneminden yapı içerisinde abileri olduğunu söylemişti.” Bitmedi…

“Tilki, Bayındır'ı sakladı”

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminden sonraya gidiyoruz…

David Keynes ifadesinde şunları kaydetti: “… 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bir gün Atalay Candelen (Tilki) beni aradı ve annemin üzerine kayıtlı olan ancak boş bulunan evimizde bir abinin birkaç gün kalıp kalamayacağını sormuştu. Atalay Candelen'e tepki göstererek ‘manyak mısın bu yapı ile irtibatını kes yoksa başın belaya girer' şeklinde söyledim. Zira bahsettiği kişinin örgütten bir kişi olduğunu ve Atalay'ın bu kişiyi saklamaya çalıştığını anlamıştım. Daha sonra medyadan Faruk Bayındır'ın Ataköy'de saklandığını öğrendiğim için o dönem Atalay Candelen'in bahsettiği kişinin Faruk Bayındır olduğunu düşündüm.”

Bir kez daha soruyorum…

Deniz Baykal ve MHP'ye kurulan seks kasetleri kumpasında kilit isim olan TARKİM'im eski sahibi Faruk Bayındır'ı 2011'den firar ettiği 2016'ya kadar kim ya da kimler korudu?

Ve… 18 Temmuz 2017'de MHP'nin yayın organı Ortadoğu'nun sürmanşetini hatırlatıyorum… Çünkü… MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Faruk Bayındır'la ilgili çok önemli tespitler yapmıştı.

MHP suskun kalmamalı?