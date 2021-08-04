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Aman haa, hiç değilse yazlık sarayımızı koruyalım

Sevgili okurlarım, orman yangınları memleketi mahvetti…

Biz yine de teselli arayalım…

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir!

Ormanlar istediği kadar yansın, arta kalanları yine bizimdir!

Bu gibi olaylar her yerde olabilir. Üzülmeyelim, sakin olalım lütfen.

Başımızda son derece ciddi ve tutarlı bir iktidar var.

Ne yapacağını elbette bizim gibi cart curt edenlerden çok daha iyi bilir.

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Evler yanmış, ormanlarımız bitmiş, ormandaki canlılar kül olmuş. Olsun varsın…

Ne diyor şimdi iktidar kesimi, ona bir bakalım…

“TOKİ yananların yerine öyle evler yapacak ki, herkes keşke benim de evim yanmış olsaydı diyecek.”

Konut projeleri hazırlanmış bile.

Vatandaşa binlerce konut yapılacakmış. Bu konutları almak isteyenlere kredi verilecek ve taksite bağlanacakmış.

Her şey dört dörtlük olacakmış!

Hele bir de yangınların sorumluluğunu CHP'li belediyelere atmayı başarırlarsa…

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Ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde bizi yeni bir tehlike bekliyor.

Bu konu kamuoyunun gündemine henüz gelmedi. Hiç kimse farkında değil.

Marmaris'te Okluk Koyu'ndaki görkemli cumhurbaşkanlığı sarayı!

Biliyorsunuz, o muhteşem ormanların içerisinde eskiden küçücük, dört beş odalı bir ev vardı. Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Özal kullanır, tatillerini orada geçirirdi.

Bizim dünya liderimiz Recep Bey günün birinde orasını keşfetti.

Çevresindeki yalakalar kendisine hemen akıl verdi:

“Efendim böyle bir yer Türkiye'de yok. Buraya size layık bir saray yapalım. Paramız sonsuz, gerekirse örtülü ödenek parasından da kullanırız…”

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Okluk yolu uzun sure önce trafiğe kapatıldı.

Sadece inşaat araçları vızır vızır çalıştı.

Sonuçta yazlık sarayın ana binasıyla birlikte misafirhaneler, personel ve güvenlik lojmanları, her şey bitirildi.

Binalar yerli ve yabancı konuklar için dayandı, döşendi.

Ortaya muazzam, dört dörtlük bir “Külliye” çıktı.

Ancak o güzelim koyun denizden de korunması gerekiyordu.

Karadan yasak bölge ilan edildi ama tesislerin denizden de güven altına alınması gerekiyordu.

Her türlü teknelerin koya yaklaşması bile yasak edildi.

O kıyılar aylardan beri denizden, bir sahil güvenlik gemisi tarafından korunuyor.

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Evet, ortalığı mahveden Marmaris yangını şimdi Okluk'a doğru yaklaşıyor.

Yangınla yazlık saray arasında kuş uçuşu beş kilometre kalmış.

Aman çok dikkat edelim…

O güzelim yazlık sarayın başına bir iş gelmesin. İçinde ve çevresinde yüzlerce hektar çam ormanı var.

Vallahi bir kozalak kıvılcımıyla hepsi yanıp kül olur.

Sarayımızı yangına teslim etmeyelim.

Aksi takdirde sayın dünya liderimiz kafayı dinlesin ve konuklarını ağırlasın diye yaptırılan o görkemli sarayın ormanları yanar, her şey cascavlak ortada kalıverir.

Sonra “Acele proje çizdir de yenisini yaptıralım” diye TOKİ'ye başvurmak zorunda kalırlar!

“Haydi bakalım beyler, yeni bir saray yapın bize…”

Öyle ya, saraysız-külliyesiz dünya lideri olur mu…

Koskoca Türkiye'nin yazlık saraysız cumhurbaşkanı olur mu!

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Aman dikkat edelim, biz millet olarak Okluk sarayı için birkaç milyar dolar para harcadık.

Uyanın ey ahali…

Ne yapıp yapalım ama şimdilik Recep Bey'in kullanmakta olduğu bu ulusal varlığımızı yaklaşan yangından koruyalım.

Sevgili okurlarım, adına Katar denilen hırsızlar ve vurguncular ülkesi bu iktidar döneminde bizim en yakın dostumuz.

Petrol zenginidir, parasının haddi hesabı yoktur.

Bizim bazı önemli yetkililerin yurt dışındaki banka ve para hesaplarının gizemini, nerelerde nasıl istiflendiğini biz bilmeyiz ama Katar'ı yönetenler iyi bilir.

Recep Bey'e 400 milyon dolarlık süper lüks kraliyet uçağını hediye eden onlardır.

Türkiye'de kendilerine, çoluk çocuklarına araziler ve yalılar alan, bizi yağmalayanlar da o hırsızlardır.

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Yangınlar yaşıyoruz…

Peki ama bu felaket yaşanırken Katar nerede?

Azerbaycan, İspanya, Ukrayna, İran, Hırvatistan gibi ülkeler yardım elini uzattı…

Azerbaycan bir amfibi uçak, bir helikopter ve karadan söndürme ekipleri, İspanya yangın söndürme uçakları gönderdi. Toplamda 18 hava aracı ile destek verildi. Bunlardan 16'sı ücretsiz katkı sağlıyor.

Ama bizim Katarlı hırsızlar, küçük bir itfaiye ekibi dışında destek göndermedi.

İslam ülkelerinden de tık yok.

Ağızlarından bir tek üzüntü cümlesi bile çıkmadı.

Diyelim ki Katar'da orman olmadığı için yangın söndürme uçakları yok.

Başka türlü bir dostluk gösterisi yapamaz mıydı!

Aman yapmasın, daha iyi.

Böyle dost (!) düşman başına.