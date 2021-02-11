Duyduk duymadık demeyin, Ay’a iniyoruz!

Sevgili okurlarım, yandaş televizyon kanalları önceki akşam saatlerinde topluca yayına başladı…

Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak, büyük müjdeler verecek…

Azz sonra canlı yayında.

Bendeniz de vatandaş kimliğimle canlı yayınları merakla beklemeye koyuldum.

Herhalde yine çok önemli şeyler söyleyecekti.

Ne bileyim…

“İşsizlik rakamlarını açıklıyorum. İşsizlik sıfıra yaklaştı ey benim milletim” diyebilirdi.

“Bilim adamlarımız korona aşısını buldu. Çok yakında aşılama kampanyamız başlıyor” da diyebilirdi.

Bay Kemal'i protesto eden 15 CHP milletvekilinin daha partilerinden istifa ettiğini, yakında AKP'ye geçmelerinin beklendiğini, Muharrem İnce dahil bütün istifacıları çok takdir ettiğini söyleyebilirdi.

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Sokağa çıkma yasağı var, her yer zaten kapalı. Evde sabırsızlıkla bu büyük müjdeyi beklemeye koyulduk…

Sayın cumhurbaşkanımız Saray'da düzenlenen kürsüye çıktı.

Alkışçı ekip salonda hazır…

Ve konuşmaya başladı…

2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya roket fırlatacakmışız!..

Sonracığıma, aynı yıl içerisinde Ay'a bir Türk astronot gönderecekmişiz!

Ancak astronot ve kozmonot sözcükleri Türkçe değilmiş, bunlara yeni bir isim bulmak gerekirmiş falan filan…

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Önündeki elektronik aletten okudukça okuyor okudukça coşuyordu!

Türkiye'de bir uzay limanı işletmesi kurulacakmış!

Muhteşem sözler söylüyordu:

“Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak. Kökümüz dünyada, dallarımız göklerde olacak.”

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Yabancılar bu muazzam gelişmeleri herhalde haber almış olmalılar ki “Çılgın Türkler uzaya gidiyor” diyor ve bu yüzden bize saldırıyorlarmış.

Konuşmasından ve içinde bulunduğu kürsü ortamından anladık ki, bizimkiler geçmişte zaten uzayla yakından ilgili imişler.

El Fergani, El Sfi, El Buruni, El Cezferi, Takiyüddin, Mirim Çelebi gibi bilim adamlarımızın uzay bilimleriyle yakın ilişkisi varmış.

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Sayın ve çok değerli cumhurbaşkanımız anlattıkça anlatıyordu:

“Hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyen vardır. Uzaya gitme niteliklerine sahip olan bir vatandaşımızı gönüllüler arasından seçerek uzaya göndereceğiz.”

Burada bir itirafta bulunayım!

Recep Bey'in sözünü ettiği birçok vatandaşımız gibi ben de astronot ve kozmonot olmayı hayal ederdim!..

O özel giysileri giymişim, Ay veya Mars yüzeyine inmişim, adım adım, yavaş yavaş yürüyorum…

Ve elime uzay kapsülünden inmeden önce tutuşturulan AKP ve Recep Tayyip Erdoğan posterlerini herkes görsün diye açıyorum…

Bütün dünya canlı yayında beni izliyor ve ben taa oralardan dünyaya kısaca sesleniyorum:

“Benim için küçük ama insanlık için büyük adım. İşte başardık. Bütün insanlık alemine ve özellikle de beni buralara sevk eden Recep Bey'e selam ve saygılar!.. Bay Kılıçdaroğlu ile Bayan Akşener iktidarımızın bu büyük başarısını görsünler de, çatlayıp patlasınlar. ”

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Canlı yayını izlerken böyle düşüncelere, güzel hayallere dalmışım…

Pembe rüyalar da diyebilirsiniz.

Bir ara uyanır gibi oldum, kendi kendime sordum:

“Ulan oğlum, uzaya roket fırlatıp Ay'a inmenin maliyetinin en azından 30 milyar dolar olduğunu NASA resmen açıkladı. Peki bizim beyefendi bu kadar parayı nereden bulacak?”

Sonra Saray çevrelerinden geldiğini tahmin ettiğim bir ses kulaklarımda uğuldamaya başladı:

“Paranın adı batsın, bize 2023 seçimlerinde oy lâzım oy…”

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Dün sabah gazeteleri ve haber sitelerini okurken silkinip iyice kendime geldim…

Haberler uçuşuyordu.

İşsiz sayısında (nasıl oluyorsa) düşme olmuş!

TÜİK'in resmi rakamlarına göre geçen yıl işsiz sayısı birdenbire azalıvermiş!

Oh ne güzel…

İşsiz sayısı 4 milyonmuş, salgın varmış, enflasyon milletimizi inim inim inletiyormuş, israf ve yolsuzluklar tavan yapmış, bana ne kardeşim, kime ne…

Yolsuzluk bugün olur yarın olmaz.

Fiyatlar bugün çıkar yarın iner.

İşsizler derdine yanar.

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Önemli olan uzaya roket fırlatıp birilerini göndermektir!

Adını da “Çılgın Türkler operasyonu” koyarız, olur biter.

Tek eksiğimiz buydu, bunu başarmanın yolu da önceki akşam açıldı.

Duyduk duymadık demeyin… Her şeyimiz tamamdı, iş şimdi uzaya gitmeye kaldı.

Ötesini uzaylılar düşünsün!