Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Futbolu bırak sadece gollere bak

Derbilere iyi başlamak önemli… Esas mesele bunu sürdürebilmek. Ve bireysel hatalar olursa, moraller çabuk bozulur.

Mesut’un penaltı golüne, Josef ile hemen cevap vermek Beşiktaş için yine fırsattı. Bu kez Vida'nın hatası ile 5 dakika sonra, yine yenik duruma düştü Kara Kartal… Necip tercihi sorgulanırdı derken, sakatlandı ve Serdar oyuna girdi. Serdar ile niye başlamadı hoca, anlamadım. Can hiç katkı veremedi. Ghezzal ilk devre Szalai karşısında kırılgan kaldı. 2-1'den sonra, çabuk ataklara yöneldi Fenerbahçe… Oyun, bu anlayışa dönmüştü. İkinci devre Ghezzal, kanattaki etkinliğini artırdı. Ayağa çabuk paslar ve Oğuzhan'ın katkısı ile Beşiktaş oyuna hükmetmeye başladı.

Rıdvan’ın asisti sonrası Josef kafayı vurup, tam bir santrfor golü attı. Gol sonrası Beşiktaş oyunu yavaşlattı ve kapandı. Amaç çabuk ataktı.

Fenerbahçe baskıyı istedi. Fakat, net pozisyon şansı elde edemedi. İrfan ve Mert Hakan oyuna girdiler, katkıları yüksek olmadı. Serdar Dursun sadece çabaladı. Batshuayi çok çalıştı, son saniyede golü atsa, maçın adamı olacaktı. Direk izin vermedi.