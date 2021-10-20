Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kara Kartal yine sarsıldı

MAÇA çok iyi başlamak önemli, Şampiyonlar Ligi'nde… Allianz Arena'da, Bayern Münih gibi açılışı yaptı Kara Kartal… Tek toplar, hücum girişimleri ve muhteşem taraftar desteği ile Sporting Lizbon sarsılmaya başladı. Ama o kornerler yok mu? Kullandılar ve gol oldu. Hem de iki taksitte… İnacio aşırttı. Müdahale yok. Coates, kafayı çok rahat vurdu.

İYİ oynarken gol yemek, ritmi bozar diye düşündüm. Fakat ustaların yeri başkadır… Pjanic, korneri Larin'in tam vuruş açısına gönderdi. Gol geldi. Beraberlik sevinci kısa sürdü. Yine ilk golün kopyası… Sporting'in kullandığı yan topların analizi nasıl yapılmış dedim, kendi kendime… Yine Coates, göstere göstere attı. Batshuayi yine direğe takıldı. Talihsizlik!

ORTA alan ile savunma arasında koordinasyonsuzluk olunca, rakip tehlikeli gelir. Yine korner ve VAR ile gelen penaltı… Duran toplar, Elm Sokağı'nda Kabus filmi gibi oldu, dün gece… Sarabia, rahat rahat attı penaltıyı… İki farkla öndeyken, rakip nasıl uyutulur stratejisini çok iyi uyguladı sonra Sporting… Bu arada, kontratakları çok tehlikeli oldu. Direkten dönen topları ile, iş neredeyse bozguna gidiyordu. Şampiyonlar Ligi temposu çok farklı.

DÜN akşam, bunu bir kez daha yaşadık. Bu ligde isimler değil, takım sistemi ve takım savunması çok önemli. Yapamazsanız, kaybetmeye mahkum olursunuz. PERDEYİ Paulinho kapattı maalesef..