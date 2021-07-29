Burnunu gösteremeyen kadınlar ülkesi

‘Fatih Nurullah' lakaplı Şeyh Eyyüp Fatih Şağban, WhatsApp'ta yazıştığı Y.A. adlı kız çocuğundan kendisini şu şekilde telefona kaydetmesini istiyor:

“Mürşidi kamilim benim Nurullah Sultanena!”

Şağban, 1962 doğumlu.

Y.A. ise 2008.

Aralarında 46 yaş fark var.

Şağban, 3 Şubat 2020'de WhatsApp'tan kahve fincanı fotoğrafı gönderip telveyi işaret ederek, “Adam silüetini gördün mü?” diye soruyor.

Y.A. şu yanıtı veriyor:

“Evet efendim, sakallı biri var gibi. Üzgün üzgün bakıyor benim gibi. Sizi şimdiden özledim.”

Şağban ise “Burada kaçıp orada özlüyorsun!” diyor.

Y.A. Şaşkın:

“Niye kaçayım ki, siz babamsınız değil mi.”

Şağban, “Şu baba muhabbeti kalksın, ben sizin şeyhiniz olayım” şeklinde karşılık veriyor.

Ardından Sakarya'daki dergahtan İstanbul'a dönen Y.A.'ya trafikte nerede olduklarını soruyor.

Y.A.: İstanbul'a girdik, yola devam.

Şağban: Aldık, kabul ettik.

Y.A.: Nasıl almak anlamadım.

Şağban: Evlatlığa.

Y.A.: Siz beni evlatlık mı aldınız?

Şağban: Annen ne diye verdiyse o niyetle.

Y.A.: Anlamadım. Annem Allah bilir ne niyetle verdi.

Şağban: Sen de anlamazdan geliyorsun.

‘GÖRÜNTÜLÜ KONUŞALIM'

Şağban, “Yazdıklarımızı silelim” diye uyarıyor ve kıza görüntülü konuşmayı aramayı teklif ediyor. Mevzu, nikaha geliyor.

Şağban: Rüyamda nikah görmüştüm.

Y.A.: Anladım.

Şağban: Önemli değil, sen iyi ol yeter.

Y.A.: Allah razı olsun.

Şağban: Ben senin ismini niye Aişe koydum. Zuhurat olmasa yanına bile yaklaşmam. Yazışmaların hepsini boşalt e mi.

Şağban, aklı sıra ve hiç utanmadan kendisi ile Hazreti Ayşe'nin genç yaşta Hazreti Muhammed'le evlenmesi arasında bağlantı

kuruyor. ‘Zuhurat' ifadesi ile evliliğin rüyada bildirildiğini savunuyor.

GEREKÇELİ KARAR

Bu yazışmalar Şağban'ın çocuğun cinsel istismarından 10 yıl 5 ay hapis cezası aldığı Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yer alıyor. Kararda “Sanığın mağdurla evlenme düşüncesinin olduğu” vurgulanıyor.

Şeyhin itiraf kaydı kanıt sayıldı

Şağban'ın küçük kızı istismarı, baba F.A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle kamuoyuna yansımıştı. İtiraf niteliğindeki görüşmeleri kaydeden baba F.A., Şağban'ın tutuklanmasını sağlamıştı. Şeyhin avukatları kanıtların hukuk dışı elde edildiğini savundu. Ne var ki mahkeme ceza verirken görüşmeleri esas aldı.

Kararda şöyle deniliyor:

“Bu konuşmalardan görüleceği üzere sanığın mağdura karşı eylemlerini kısmen ikrar ettiği, mağdurun üçüncü kattaki odada istismara maruz kaldığı kabul edilmiştir.”

Kaydın hukuka uygun kanıt olup olmadığı da kararda tartışıldı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2018/18-39 esas 2020/485 numaralı dosyası dayanak sayıldı.

Şöyle devam edildi:

“Baba F.A.'nın Şağban'ı arayarak doğru olup olmadığını öğrenmek istediği, bu isteğin olağan bir hareket olduğu, suç delillerini kaybetmemek adına telefon görüşmesinin kayda almasının özel hayatının gizliliğini ihlal etmediği, zira bu gibi suçlarda mağdur beyanı dışında başkaca delil elde edilmesinin mümkün olmadığı, kişinin kendisine karşı işlenmekte olan suçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı durumlarda yaptığı konuşmaları kayda alması hâlinin hukuka uygun olduğu, aksi takdirde kanıtların kaybolması ve elde edilememesi söz konusu olacağı…”

Eyleme geçmemiş Taliban

Şağban'ın eyleme geçirdiği çocuklarla evlilik düşüncesi birçok tarikat, cemaat ve dini grup tarafından benimseniyor. İki eşli olduğu bilinen Şağban'ın söylemi ve davranışları merdivanaltı dini toplulukların kadına ve kız çocuklarına hayatta nasıl bir rol biçtiğini ve gelecek planladığını kanıtlıyor.

Son örneğini, Türk Kadın Voleybol Takımı'nın Çin karşısında elde ettiği zaferden sonra bir daha gördük. Türk halkı içtenlikle sevinirken, Taliban'ın Türkiye'de eyleme geçmemiş muadilleri yas tutup karalar bağladı.

İlahiyatçı İhsan Şenocak, voleybolcuların giysisini kastederek, “Sen burnunu göstermekten utanan anaların evladısın” diye tweet attı.

Oysa kadınların burnunu göstermekten çekindiği bir ülke varsa, laik Türkiye Cumhuriyeti değil, Taliban Afganistan'ıdır.

Şenocak, Türkiye'de iktidar olsa kadınlara Taliban kadar hak tanırdı.

Örneğin çarşaf giyme zorunluluğu.

Çocuk yaşta evlilik.

Kadını eve hapseden ve erkeğin emrine veren bir aile düzeni.

Erkek akrabası olmaksızın sokağa çıkma sınırlaması.

Çalışma ve okuma yasağı.

Böyle bir ülkede Şağban'ın küçük Y.A. ile nikahlanmak istemesi suç değil, haktır.

Cinsel istismardan tutuklanması ne mümkün!

Mağdur…

Ve belki de mazlum sayılacaktır.

Abdullah Gül'den mesaj var

SÖZCÜ'de geçen pazar günü eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Üstün Ergüder'le söyleşi gerçekleştirmiştim. Ergüder, 2008'de Prof. Ayşe Soysal'ın seçimde ikinci olduğu halde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Boğaziçi'ne rektör yapılmak istendiğini, Soysal reddedince Kadri Özçaldıran'ın atandığını ifade etmişti.

Bu sözler üzerine 11. Cumhurbaşkanı Gül bir açıklama gönderdi.

Gül, şunları söyledi:

“2008'de Sayın Ayşe Soysal'ı ikinci kez rektör yapmak istedim. Çünkü çok başarılı ve özgürlükçü bir yöneticilik sergilemişti. Kendisi bana ‘Boğaziçi'nde centilmenlik anlaşmamız var' deyip müsaade isteyince ben de davranışını takdir ettim ve kendisini YÖK üyesi yaptım. Kendisini YÖK üyesi yaptığımdan nedense hiç söz edilmez.”