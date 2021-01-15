CHP’li 3 vekil, İnce’ye katılacak

Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin başlattığı “Memleket Hareketi” adlı oluşum partileşme yolunda ilerliyor.

Adı, Memleket Partisi olacak.

Şu an partinin amblemi üzerinde çalışılıyor.

İlkbaharda kurulacak.

İnce, hareket planı için üç tarih belirledi.

İlki, 1 Mart.

Yani, Irak tezkerenin reddedilişinin yıl dönümü.

Diğerleri ise 23 Nisan ve 19 Mayıs.

İnce, bu üç tarihte üç hamle yapmayı planlıyor.

Bu arada İnce, istifasını yazmaya koyuldu. İnce, bireysel bir kırgınlıktan çok siyasal manifestosunu kaleme alacak. Bir yandan partide ideolojik ve politik ayrışmanın nedenlerini ortaya koyarken, diğer yandan geleceğe yönelik yol haritasını dile getirecek.

Şimdilerde İnce cephesinde şu tartışma yaşanıyor:

Önce İnce mi istifa etsin…

İnce'ye destek veren üç milletvekili mi?

Teğmen Çelebi'den 10 Aralık muhtırası

Ergenekon Davası'nda 41 ay tutuklu yargılanan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, 2018'de CHP'den İzmir Milletvekili seçilip TBMM'ye girdi. Partide, kendisi gibi ulusalcı çizgide duran Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile birlikte blok oluşturdu.

Bu üçlü 10 Ağustos 2020'de Anıtkabir'e çıkarak “29 Ekim Gücü” adlı oluşumu başlattı.

Ancak eleştirileri karşılık bulmayınca istifa kararı aldılar.

Ekim ayında vedalaşmak için TBMM'de milletvekili odalarını dolaşan üç milletvekili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından görüşmeye çağrıldı.

Ardından Kılıçdaroğlu davet etti.

Üç milletvekili, “Böyle devam ederse müsaade isteriz” dedi.

Fakat gelişme sağlanmadı.

Üç vekil, CHP'nin ‘10 Aralık Hareketi'nin temsil ettiği İkinci Cumhuriyetçi çizgi tarafından ele geçirildiğini iddia ederek, 10 Aralık 2020'de parti yönetimine bir mektup sundu.

Altında Çelebi ve Aksoy'un imzası bulunan, Özel'in de destek verdiği bu mektup aslında muhtırayı andırıyor.

Mektupta CHP'ye sert eleştiriler var.

Şöyle deniliyor:

“CHP'deki bazı yöneticiler eylemleriyle partiyi halkın gözünde marjinalleştirmektedir. 2020 kurultayı, marjinal İkinci Cumhuriyetçilerin oyun alanı haline getirilmiş, 29 Ekim ruhu, 10 Aralık zihniyetinin hedefi olmuştur.”

İşte, mektubun kritik satırları…

SİYASİ SEBİL DEĞİLİZ: CHP, diğer partileri besleyen siyasi bir sebil olmamalıdır. Sürekli ‘dostları' öne çıkarmak, Cumhuriyet'i kuran partinin kendi değerleriyle ve mücadelesiyle iktidara gelme şansının olmadığı algısını güçlendirmektedir.

GÜL'E MAHKUM DEĞİLİZ: CHP, FETÖ işgaline nezaret eden Abdullah Gül ve türevlerine, onların etki alanlarına mahkum değildir. Türkiye'nin kurucu partisi olarak iktidarı küresel odakların uzantıları ile ilişkide arayamayız.

HDP İLE İTTİFAKA KARŞIYIZ: Kürt vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasal elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların aracılığına ihtiyacımız yoktur.

EŞİT YURTTAŞLIK GERİYE GİDİŞTİR: “Eşit Yurttaşlık” adı altında yurttaşların yerine etnisitelerin ve mezheplerin eşitliği ikame edilecekse bu geriye gidiştir. Yerel yönetimleri güçlendirmek üzerinden bölgesel yönetim oluşturmanın zeminini hazırlamak isteyenlere evet diyemeyiz.”

Mektupta…

Cumhurbaşkanı adayının üyeler ve sivil toplum örgütleri ile belirlenmesi, milletvekili ve belediye başkan adayı seçiminde önseçime gidilmesi öneriliyor.

Mektubun üzerinden bir ay geçti.

Çelebi'ye “Bir adım atıldı mı?” diye sordum.

“Adım atılmadı, atılacağını da sanmıyorum” dedi.

Şu halde?

Bir aydır İnce ile görüşüyorlar.

Üç isim Memleket Partisi'ni TBMM'de temsil etmek amacıyla CHP'den istifa edecek.

Aydın: Özdağ, partiye karşı suç işliyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin karar önceki gün Ankara 1. Hukuk Ceza Mahkemesi'nde iptal edildi.

İYİ Parti'nin, gerekçeli karar yayınlandıktan sonra Özdağ'ı ikinci kez ihraç etmesi bekleniyor.

Dün görüştüğüm İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Özdağ hakkındaki kanaatlerinin değişmediğini belirtiyor.

Aydın şunları söyledi:

“Bu karar verilmeden önce Özdağ, partiyi zarara uğratacak söylemlere devam etti. Disiplin Kurulu'nda nasıl bir yol izleneceğini bilmiyorum. Ama kalbimden geçen şu: Partiye karşı suç işlemeye ara vermedi. Herkese hakaret etti. Ağır suçlamalarını sürdürüyor. Bir kastı olduğu görülüyor.”

“Ne kastı olabilir?” diye sordum.

Aydın, “Zaman çok şeyi anlatır” diye konuştu.

Aydın, şunları söyledi:

“Bir el Türkiye'de siyaseti yeniden dizayna çalışıyor. Muhalefeti zayıf düşürmek isteyen bir el bu organizasyonun içerisinde.”