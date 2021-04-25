Kripto parada ilk vurgun: Sistemkoin

Türkiye'de, yaklaşık beş milyon vatandaşın yatırım yaptığı kripto para borsaları, yasal altyapıya sahip olmadığı için art arda iflas ediyor.

Çünkü uzmanların aktardığına göre kripto para borsası kurmak bakkal açmaktan daha kolay. Ne bir ruhsata ihtiyaç var, ne de teminat yatırmaya.

Bir denetleyeni bulunmuyor.

Haliyle…

İki gün önce Thodex çöktü, önceki gün VeBitcoin, dün Goldencoin!

Bütün bu dolandırıcılıklar sürpriz miydi?

Asla!

Aslında ilk batan kripto para borsası, Sistemkoin'di.

Geçen 26 Mart günü 1.5 yıllık soruşturma ve takip sonunda şirkete operasyon yapıldı.

Sistemkoin'in kurucusu Tolgahan Ç. ve sekiz adamı tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin gerçekleştirdiği operasyon Türkiye'de kripto para sektörüne yönelik ilk müdahaleydi.

Asıl kahraman, Hindistan asıllı bir Türk vatandaşıydı.

HİNDİSTANLI TAYYİP ÇÖZDÜ

Abdul Latif Tayyip, 1990'da Hindistan'ın Mumbai şehrinde doğdu. Altı yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye göçtü. Türk vatandaşlığı alan Tayyip, yurtdışında üniversite okuduktan sonra Şişli'de dükkan açtı. Kripto paraya ilgisi vardı.

Üç yıl önce bir arama motoruna “Türkiye'de en hızlı nasıl Bitcoin alırım?” diye yazdı.

En itibarlı 10 kripto para borsası sıralandı.

İlk sırada Sistemkoin vardı.

Bu borsa, Tolgahan Ç. ve beş arkadaşı tarafından Balıkesir Bandırma'da kurulmuştu.

Sistemsa Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'ne aitti.

Yabancı yatırımcıları avlamaya yönelen şirket 11 dilde ve 70 ülkede hizmet veriyordu.

Kısa sürede zenginleşti.

İzmir'e taşındı.

Tayyip, güvenilir bulduğu için o günkü kurla 230 bin TL değerinde 7.119 Bitcoin aldı. Ancak 18 Nisan 2019'da bütün birikimini çekmek istediğinde fark etti ki, Bitcoin'ler kendine ait olmayan bir hesaba aktarılmıştı.

Telefonlar açılmaz oldu.

Hesabı silindi.

Tayyip de 25 Mayıs 2019'da Küçükçekmece Başsavcılığı'nda şikayetçi oldu.

KAYIP BİTCOİN'LER ŞİRKETİN HESABINDA

Avukatı Ahmet Buğra Harmandalı, çok uğraştıysa da savcıları harekete geçiremedi. Savcı, “Bitcoin zaten gayri hukuki, nasıl soruşturma açarız?” dedi.

Ardından dosya hiçbir işlem yapılmadan İzmir'e gönderildi.

İfade bile alınmadı.

Tayyip ve Harmandalı, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne başvurdu.

Tayyip'in Bitcoin'lerinin gönderildiği hesabın şirkete ait olduğu tespit edildi.

KARA PARA AKLANIYOR

Harmandalı, Tüketici Mahkemesi'nde dava açarak, mal varlığına el konmasını istedi. Telaşlanan şirket, Harmandalı'nı görüşmeye çağırdı.

Harmandalı, anlatıyor:

“Plazada ofis tutmuşlardı. 30 kişi çalışıyordu. Kelli felli adamlar beklerken, karşımda 25-26 yaşında çocukları görünce üzüldüm. Bunlar Bandırma'dan 25-26 yaşında bir grup arkadaş. Toplantıda Tolgahan Ç.'nin telefonu çalıyordu. ‘Ankara'dan şunlar aradı' diyordu. Demesine göre haftanın bir iki günü Kuzey Kıbrıs'a gidiyor. İllegal bahis sitelerinden para topluyor, Sistemkoin üzerinden aklayıp yurtdışındaki borsalara dağıtıyor. Bana şöyle dedi: Sedat Şahin'in adamları paralarını bizim üzerimizden yurt dışına aktarmak istiyorlar. Komisyon veriyorlar, ben aktarıyorum.”

3-4 MİLYON ÇARPTILAR

Tolgahan Ç. ve sekiz adamı, 26 Mart günü İstanbul, İzmir ve Bandırma'yı kapsayan soruşturmada tutuklandı. Operasyon birkaç gün gecikse firar edeceklerdi.

Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer gibi…

Harmandalı, “Sistemkoin'in önceliği yurtdışındaki yatırımcıları çarpmaktı. Abbc Coin adlı büyük bir fonu dolandırdılar. Yaklaşık 40 mağdur var, 30'unu biz bulduk. Ülkemizde bu iş raya oturana kadar çok vatandaş dolandırılacak” diye konuşuyor.

Sistemkoin mağdurları şu an Telegram'da örgütleniyor.

Aralarına her gün yenileri ekleniyor.

Örneğin…

Geçen hafta Antalya'da yaşayan bir İngiliz, 180 bin Pound kaptırdı.

Thodex mağduru: Çiftlik Bank gibi olacak

Thodex'in ilk kurbanı, B.B. adlı vatandaştı. B.B., o tarihte adı Koinex olan bu borsaya 29 Haziran 2019'da değeri 30 bin TL olan 1.6 milyon adet Dogecoin yatırdı.

Bir gün sonra hesabı boşaltıldı.

B.B., 9 Temmuz 2019'da Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu. Bugünleri işaret ederek, şunları yazdı:

“Çiftlik Bank gibi bir durumun yaşanması olasıdır. Böyle bir skandalın ve mağduriyetlerin yaşanmaması için yurtdışına çıkış yasağı konmasını arz ederim.”

Tabi ki, konmadı!

Fakat B.B. de yılmadı.

Koinex'in Thodex adını almasından sonra bir dilekçe daha verdi. İş yeri adresinin ve telefon numarasının aynı olduğuna dikkat çekti.

Yine işlem yapılmadı!

O gün Kripto Tosuncuk'un ifadesi alınsaydı, dolandırıcılığa devam edemeyeceklerdi. Yurtdışına çıkış yasağı konsaydı, elini kolunu sallayarak kaçamayacaktı.