Muhalefete kan kusturmak

Tutuklanması istemiyle çıkarıldığı İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde gayet soğukkanlı bir şekilde “Amacım içimi soğutmaktı” dedi, Onur Gencer.

İçini soğutmaktan kastı, 18 Haziran'da İzmir'de HDP'yi basarak, partili Deniz Poyraz'ı öldürmekti.

Gencer, bir acil tıp teknisyeni…

Yani, öldürmenin değil, hayatta tutmanın eğitimini aldı.

İzmir'de 1994'te doğan Gencer, sağlık lisesini bitirince Van Çatak Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Üç yıl sonra, 2016'da İzmir'e atandı.

Aynı tarihte psikiyatrik tedavi görmeye başladı.

HDP'lilere olan nefreti yükseldi.

Karaburun'da çalışırken, yatıştırıcı ilaçların kaybolmasından ötürü Siverekli arkadaşı Y.Z. ile tartıştı. Gültepe'de uyuşturucu sattığı söylenen çetelerin Sivereklilerle bağlantılı olduğunu düşündü. Bir saldırı planlayıp vazgeçti.

Geçen yıl kasım ayında bir av tüfeği aldı.

Bu yıl şubatta silah eğitimi gördü.

Psikiyatri kliğine kaydı olmasına rağmen 17 Mart 2021'de devlet hastanesinden heyet raporu temin etti. Gaziemir Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği yazıyla silah satın alabildi.

Nisandan sonra işe gitmedi.

Aklında tek bir fikir vardı:

İçini soğutmak!

Nasıl mı?

HDP'yi basarak ve önüne kim çıkarsa acımasızca öldürerek.

İki yıl önceki yerel seçimden beri HDP'lilerin iktidar ve medyası tarafından hemen her gün terörist diye suçlandığı, PKK'dan daha tehlikeli gösterildiği, milletvekillerinin tutuklandığı, belediyelerine kayyum atandığı ve parti kapatma davasının açıldığı bir iklimde işlendi bu cinayet.

Gencer, suç işlemediğini düşünüyor olacak ki, mahkemede serbest bırakılmak istediğini bile söyledi.

İktidar “Provokasyon” diyerek, sorumluluktan kurtulamaz.

Aynı şekilde bu cinayet, muhalefete yönelik aylardır süren şiddetin son halkasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde, Meral Akşener'e Rize gezisinde, Selçuk Özdağ'a evinin önünde ve Barış Atay'a gece sokak ortasında saldırılmasından cesaret alıyor Onur Gencer.

Gencer: Kim varsa öldürecektim

Onur Gencer'in emniyet ve savcılıktaki ifadeleri şu şekilde:

İLK HEDEF KÖMÜRCÜ: PKK'ya destek veren aileleri araştırdım. Kömür satan bir aileyi öğrendim. 31 Aralık 2020'de konuştuğum şahsa kömür almak için geleceğimi söyledim. Yılbaşı olduğundan erken kapatacaklarını söylediği için gitmedim. Gitsem saldıracaktım.

KURS BAHANESİYLE KEŞİF: İçimdeki intikam ateşini Barış Atay, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Leyla Zana ve Pervin Buldan'ı öldürerek söndürebileceğimi fark ettim. Bu kişilere ulaşmanın zor olması sebebiyle HDP'nin İzmir'deki binasını öğrendim. Etrafa baktım. İkinci defa gittiğimde üst katındaki İngilizce kursu bahanesiyle binayı gezdim. HDP kapalıydı. İçeriyi göremedim. Telefon numarası vardı. “Şerefsizler” diye kaydettim.

Haziranın ilk haftası kursa kaydolmak için gittiğimde HDP'nin kapısı açıktı. Ufak bir oda ve iki üç kişi vardı. Girmedim. Kaç kişi olduğunu öğrenmek için iletişime geçmeye çalıştım. Numara kapalıydı. Ulaşsam, planlı saldırı yapacaktım.

ATIŞ TALİMİ: Bir hafta önce Kemeraltı'nda 3500 TL bedelle silah aldım. Silahı Ankara'da alsam HDP Genel Merkezi'ne saldıracaktım. 14 Haziran'da poligonda silahı denemek için atış yaptım. Beşini kullanınca 10 mermi kaldı. Yeteceğini düşündüm.

INSTAGRAM'DA KAVGA: Bir akşam önce birçok polisin intihar ettiğini haberde gördüm. HDP'lilerin “İyi olmuş” şeklinde dalga geçer yorumlarını gördüm. Bu yorumu yapanlarla birbirimize hakaret ettik. Bana hakaret edenlere “Kin yuttuk, kan kusturacağız” şeklinde paylaşım yaptım. PKK ve HDP'ye saldırı düşüncesini gerçekleştirmem gerektiğine o an karar verdim.

POYRAZ'A 2 EL ATEŞ: Sabah taksi çağırıp çantayla iş hanına gittim. Kapıda birisi yoktu. Takside şarjördeki mermiyi namluya vermiştim. HDP'nin katına çıktım. Gergindim. Kapıyı açtım. Soldan ses geldi. Dönmemle ateş etmem bir oldu. Kız düştü. Hem korku, hem heyecan, hem sevinç yaşıyordum. Kinlenmiştim. Kız yerdeyken, öldüğünden emin olmak için kafasına ateş ettim.

SOKAĞI TARADI: Kapıları açıp insan var mı diye baktım. Bir kapıya silahla ateş ettim, açamadım. Kimse yoktu. Yangın tüpünü yere vurdum, patladı. Yangın çıkarabileceğimi düşünmüştüm ancak çıkarmadım. Toplantı odasına geçtim. Saldırı yapabileceklerinden endişe ettiğim için yangın tüpünü cama attım. Delik olunca kalanı elimle kırdım. Elim kesildi. Delikten hatırlamadığım sayıda ateş ettim. Camın sokağa açıldığını görünce şok oldum ve ateş etmeyi bıraktım.

ELDEKİ KAN: İçeriden yetkili birinin çıkmasını istedim. İşkence yaparak öldürme isteği vardı. Rüya ve gerçek ayrımını yitirmiştim. Terörist kanı elime bulaşamaz, temizlemem gerekir diye merdivenden çıktım. Daireler kapalı olduğu için elimi yıkayamadım. Kanın bana ait olduğunu fark edince yıkamaya gerek kalmadı. Ölen kızın fotoğrafını çektim. Fotoğrafı WhatsApp'ın durumunda “Leş 1” yazısı ekleyerek paylaştım. Silahı çantaya koydum. Merdivenlerden indim. Girişte polisler vardı. Teslim oldum.

KİM VARSA ÖLDÜRECEKTİM: PKK'ya karşı büyük bir nefret besliyorum. Öleni tanımıyorum. Amacım içeri girdiğimde karşıma çıkacak kim varsa öldürmek ve kan kusturmaktı.