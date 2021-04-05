Maç analizine başlamadan önce şunu belirtmek isterim. Fenerbahçe derbisi sonrası Sergen hoca hakem Halil Umut Meler'in bir daha Beşiktaş maçlarına verilmemesini istemişti. MHK bu açıklamanın ardından Kasımpaşa mücadelesinde de Halil Umut Meler'e görev vererek çok doğru bir karar aldı.

MHK'yı bu kararından dolayı kutluyorum. Halil Umut Meler'in Cüneyt Çakır'ın yerini dolduracak bir hakem olduğunu düşünüyorum. Sergen hoca ve Beşiktaş kulübünün bu hakemle ilgili çıkışını da hiç doğru bulmuyorum.

Beşiktaş Cruyff'un Barcelonası gibi 4-3-3 sisteminde oynamaya çalışıyor. İleride sağ ve sol açık iki oyuncu bulunduruyor. Larin ile de gol bulmaya çalışıyor. Topa sahip olan, çok pas yapan, hızlı hücuma çıkmaya çalışan Beşiktaş'ta Adem Ljajic adeta el freni gibi. Hızlı atakları durdurdu, merkezden atması gereken gol paslarını sağa sola oynayarak, rakip savunmayı rahatlattı. Adem Ljajic oynamaya devam ederse Beşiktaş'ın şampiyonluğu tehlikeye dahi girebilir.

Beşiktaş’ın önceki maçlarda en etkili olduğu bölge kanatlarıydı, ancak dünkü maçta N'Koudou çok fazla top kaybetti, oldukça bir kötü performansını sergiledi, N'Koudou etkisiz olunca sol kanat da hiç çalışmadı. Sağ kanatta ise keşke Sergen hoca Rosier'in yerini değiştirmeseydi, Necip'i öne koysaydı Beşiktaş o golü yemezdi ve Rosier'in çıkışlarıyla sağ kanattan etkili hücumlar yapabilirdi.

Beşiktaş Aboubakar ve Ghezzal olmayınca hücum gücünün yüzde 70'ini kaybetmiş oldu. Bu iki oyuncunun yeri doldurulamadı ve maç boyunca bu iki futbolcunun yokluğu fazlasıyla hissedildi. Kasımpaşa yenilgisine rağmen şampiyonluğun yine en büyük favorisinin Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Sergen hoca kontrolünü kaybetmezse agresif davranmazsa sadece sahaya konsantre olursa Beşiktaş yine şampiyonluğa ulaşacaktır.