Adını koy Pereira

Fenerbahçe’nin, Antwerp deplasmanında taktik ve oyun disiplini çok iyiydi. Takımın mesafe uzunluğu 30 metreyi geçmedi, rakibe boş alan bırakılmadı. İkinci bölgede rakibi karşılayıp hızlı hücumlara çıktı ve neticesinde de ilk 30 dakikada müsabakayı bitirmiş oldu.

1- Orta sahada Mert Hakan ve Sosa'nın olması oyunun hızını ve temposunu artırdı, tüm hızlı hücumlarda öne çabuk garanti oynayarak rakip defansı adeta paramparça ettiler. Fenerbahçe'nin gol isabet vuruş oranının en yüksek olduğu maçı oynadığını söyleyebiliriz.

2- Takımda santrfor olmayınca İrfan Can ikinci forvet gibi oynadı. Pas yüzdesi yüksek olan İrfan Can arkadaşlarına birçok pozisyon hazırladı. Ancak hızı ve sürati hiç bu mevkiye uygun değil. Pereira oynatmak istediği sistem içerisinde her futbolcuyu farklı mevkilerde deniyor. Deneme ve yanılma yoluyla doğru kadroyu bulmaya çalışıyor. Fakat bu galibiyet kimseyi yanıltmasın, bu oyuncu kadrosu Fenerbahçe'yi başarıya ve şampiyonluğa taşımaz.

3- Antwerp karşısında savunmada Kim çok başarılıydı. Orta sahada Mert Hakan ve Sosa sorumluluk aldılar ve sahanın lideri oldular. Max Meyer ise Fenerbahçe'de oynayabilecek kapasitede değil, Novak üçlü savunmada stoper oynamaz. Ferdi Kadıoğlu'nun zamana ihtiyacı var. İrfan Can ancak ön liberoda oynar, Osayi de bal yapmayan arı gibi sahada dolaşıp duruyor.

Sonuç olarak bu kadar yetenekleri kısıtlı bir kadroyu takım haline getirip tam kapasiteyle performans alan Pereira'yı kutluyorum. Fakat bu kadroyla 3-5-2 oynanmayacağı açıkça ortadayken her oyuncuyu başka mevkilerde deneyen, bu yanlış sistemde direten Pereira'yı da anlamakta çok zorluk çekiyorum.