Şenol Güneş’ten özür dileyin

A Milli Takımımız, Norveç karşısındaki galibiyetle tarih yazmaya devam ediyor. Şenol Hoca, rakipleri iyi analiz yaptığı gibi, her maça ayrı taktik ve farklı oyuncu kadrosuyla çıkarak rakiplerini bir bir deviriyor. İki maçta da takım, Avrupalı futbolcular üzerine kuruldu. Ve başarılı da oldu. Norveç maçında ise neler yaptı:

1- Rakip Norveç'in dominant gücü hücumuydu. Sörloth ve Haaland'a gelen bütün topların engellenmesi gerekiyordu. Ve bu iki ismin topla buluştuğu zaman yüzlerinin rakip kaleye dönmemesi gerekiyordu. Şenol Hoca bu iki hamleyi doğru yapıp rakibin topla buluşmasını engelledi. Çağlar ve Kaan ile sıkı markaj yapıp etkili olmalarını engelledi.

2- Topa sahip olunca Ozan, Hakan, Burak ve Yusuf ile kontrataklar yaparak skor üretmek istedi. Zaman zaman da kanatlardan ama asıl Burak, Hakan ve Ozan ile merkezden gole gitmeyi düşündü ve bunu da başardı.

3- Ozan Tufan hem defansif orta saha hem ofansif orta saha olarak fizik gücü yüksek teknik becerileri gelişmiş takımını sonuca taşıyabilen bir oyuncu. Her iki maçta da takımın kilit oyuncusu ve en büyük gücü oldu. Şimdi yılda 3 gol atıp 3 tane asist yapan İrfan Can'ı transfer edip Ozan'ı yedeğe atan Fenerbahçelilere sormak lazım. Bu hatayı nasıl yaparsınız?

4- Yıllardır Şenol Hoca'nın başarılarını tesadüf gören Sayın Hıncal Uluç, çok değerli sevdiğimiz Erman Toroğlu, bu galibiyet de mi tesadüf? Bu başarılar da mı tesadüf? Şenol Hoca'nın Türk futbolundaki tarihi başarılarını Fatih Hoca, Mustafa Hoca yaşasaydı yine gurur duyardık ama sizin Şenol Güneş'ten özür dileme vaktiniz geldi.