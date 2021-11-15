Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Fırınlar artık daha sıkı denetlenecek

Hepimizin başlıca gıdası durumundaki ekmeklerin üretildiği fırınlarla ilgili olarak hijyen endişelerini taşıyan ve sizlerle paylaştığım yazım büyük ses uyandırdı.

Bu yazımda benim de bizzat tanık olduğum bir fırındaki sağlıklı olmayan ekmek üretim ve satışından yola çıkarak, bu alanlarda denetim yetkisine sahip olan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve diğer yetkililere çağrıda bulunmuş, bu fırınlarla ilgili denetimlerin artırılması gerektiğini yazmıştım.

Kısaca hatırlatacak olursam; çok sağlıklı ve pandemi nedeniyle daha da dikkat edilmesi gerekli bir ortam yaratılması gereken fırınlarda hijyen kuralları bir tarafa, çalışan bir kişinin dizili olan ekmekler üzerine hapşırdığını, elinde eldiven ve ağzında maske olmadan satış yaptığını yazmıştım.

Bu yazımdan sonra yetkililerin yanı sıra duyarlı vatandaşlardan da tepkiler geldi. Vatandaşlar bana bizzat attıkları mesajlarla kendilerinin de tanık olduğu bazı olumsuz olayları anlattılar.

Bu arada Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı da yazım üzerine harekete geçti.

Fırınlardaki sağlık ve diğer denetimleri Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire başkanlığı ile birlikte yürütmek görev ve sorumluluğunda olan Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Tekin'in derhal ekiplerine talimat vererek, ilgili personelini fırınlardaki denetimlerin artırılması yönünde çalışmalar başlattığını öğrendim.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ekrem Kandemir ise yazım üzerine, bizzat ziyaretime kadar gelerek bana bilgiler verdi. Fırınların önlerine odunlar konularak kaldırımların işgal edilmesi, yük ve un çuvallarının taşınması sırasında çevrenin kirletilmesi, Adana'da Suriye ekmeği denilen ekmeği üreten kaçak ve merdiven altı tabir edilen yasa dışı fırınlarla mücadele, fırınların ruhsat ve çalışanların belgeleri konusunda bir dizi çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini kaydeden ve benim de arkadaşım, dostum olan Adana Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Ekrem Kandemir, diğer denetimler konusunda da daha aktif olarak çalışacaklarını bildirdi.

Üstlendiği sorumluluklar nedeniyle yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Ekrem Kandemir, halkın sağlığını birinci planda önemsediklerini kaydederek, “Halk sağlığı konusunda yasaların imkan ve yetki verdiği ölçüde sürdürdüğümüz denetimler bundan böyle daha da artacaktır. ” dedi.

Doğrusu aldığım tepkiler beni mutlu etti.

Hem Adana Tarım İl Müdürlüğü'nün hem de Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın bu konuda daha da aktif çalışacaklarını beyan etmeleri halk sağlığı açısından olumlu bir gelişme.

Çünkü ekmek, toplumumuzun en başta gelen temel besini.

Birçok ailenin gıda tüketiminde ekmeğin yeri tartışılmaz biçimde başta geliyor.

Şu pandemi günlerinde ise salgının bulaşmasındaki en büyük kaynaklardan birisinin de fırınlar olabileceği bir gerçek.

Bu yüzden fırınlarda mutlaka pandemi kurallarına uygun hareket edilmeli, ekmekler satılmadığı zamanlarda üstü kapalı olmalı. Çalışanlar da mutlaka maske ve eldiven kullanmalı.

Sağlık hepimizin sorunu.

Elbette ki denetimle ilgili sorumluluk bazen her şeyden haberdar olamıyor, her yere yetişemiyorlar.

Böyle durumlarda işte biz basın mensupları olarak halktan aldığımız bilgileri, şikayetleri, ihbarları değerlendiriyor ve onları uyarma görevini yapıyoruz.

Doğrusu, yaptığımız uyarıların işe yaradığını görmek, yetkili makamların aksaklıkların üzerine gitmesini sağlamak ve sorumluluk sahibi kişilerden de duyarlı davranışlar görmek bizleri mutlu ediyor, şevkimizi artırıyor.

Bu görevimizi bundan böyle de sürdüreceğiz.