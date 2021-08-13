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Günü kurtarma çabaları

Merkez Bankası'nın faiz toplantısı bağımsızlığını yitirmiş bir kurumun ülkeyi yönetenleri memnun etme amaçlı yaptığı açıklamadan fazlası değildi…

Zira esas merak edilen alınacak kararın döviz kurlarına yapacağı etkiydi… Beklenildiği gibi kapıya “cumaya gittim” yazısı astı, faizlere dokunmadı.

Ha yüzde 19, ha yüzde 20… Ne fark eder ki? Ülke boğazına kadar borçluyken dolar ciddi anlamda düşer mi?

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Sabahtan Güney Kore ile Türkiye Merkez Bankaları'nın SWAP anlaşması yaptığı haberi geldi. Dolar hafiften geriledi.

SWAP dediğimiz hikaye finansal piyasalarda yapılan değiş tokuş operasyonuna verilen isim… Mesela Kore ile SWAP mı yapıldı… Kardeşim al sen şu 17.5 milyar lirayı, ver bana senin paranı…

Anlaşma üç yıllıksa, bittiğinde faiziyle birlikte paralarımızı geri veririz birbirimize… İşte bu hatır SWAP'ı denilen nane…

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Peki, 17.5 milyar lirayı nereden bulup yollayacağız? Var mı Hazine'de öyle bir para? Tabii ki yok ama matbaa bizde… Para basıp vereceğiz!

Bu sayede bozulan döviz rezervi görünümünü makyajlayacağız… Reel etkisi yok gibi… Geçen yıl Güney Kore'ye karşı 4.6 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. Altı ay bile sürmeyecek bitmesi…

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Merkez Bankası'nın faiz kararına dönersek, belli ki bir iki aya faiz indirecek. İşin enteresan tarafı, faizleri göstermelik olarak sadece yarım puan artırsa, faizler inerdi piyasada…

Merkez Bankası bağımsız mı acaba denirdi… Yatırımcı psikolojisini hiç bilmiyorlar ki! Nispeten güven gelirdi… Ben size söyleyeyim, dolar da hızla gerilerdi.

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Tüm söylemleri, icraatları, açıklamaları iç politikada kuyruğu dik tutmaya hizmet ediyor. Zira dünyada Zambiya Kwachası bile Türk Lirası kadar hızlı değer kaybetmiyor.

Hadi piyasa bilgisi yetersizliğinden muzdaripsin diyelim… Peki, onca danışman ne işe yarar? Hiçbiri mi piyasayı bilmiyorlar?

Muhtemelen biliyorlar ama arayı bulacağım diye içi ağlarken dışı gülen “Joker” karakterine benziyorlar. Ne begonya ne ortanca ne de siklamen, balkonumun biriciği saksıdaki fesleğen tadında idare ediyorlar.

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Bakın, Orman Bakanlığı'nda neredeyse her ağaç türüne bir danışman düşüyor. Orman Bakanı'nın tam 49 danışmanı var?

Bakanı da say… Etti mi 50 kişi? Halı sahada 5'er kişilik 10 takım Fıstık Çamı Kupası Turnuvası düzenlersin. Sahi Bakan'a “danışmanlarının isimleri nedir?” diye sorsan cevap alabilir misin?

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Peki, ekonomide piyasa davranışları söz konusu olmasaydı döviz kurları sadece matematiksel olarak hesaplansaydı… Ne olurdu?

Reel efektif döviz kuru diye bir hesaplama yöntemi var. Bu yöntem ile Türk Lirası yüzde 40'a yakın değersiz durumda… Normal şartlarda dolar 5.25'de olmalıydı şu anda…

Çok üzerinde olması yatırımcıların algısı… Güven, adalet ve demokrasiye ulaşılamaması… Beklentilerin iç karartması… Yapılan hataların fiyatlaması… Orada hiç kalkmayacakmış gibi oturması…