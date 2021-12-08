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Katar’a para istemeye mi geldiniz?

Milletin vergileriyle fonlanan AKP propaganda aracı TRT işin iyice suyunu çıkardı.

Sanki bilmeyen kalmamış gibi yabancı gazetecinin “Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kaosu aşması için Katar nasıl bir katkıda bulunabilir? Siz Katar'a bir mali destek mi talep etmeye geldiniz?” sorusunun ardından aniden yayını kesti.

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Ülke ne hale geldi? Hangisine üzüleyim? Yayınlanmazsa bilinmez ahmaklığına mı yoksa Katar bize bir çorba parası atar diplomasisine mi?

Al Jazeera kanalında aynı yayını buldum. Dışişleri Bakanı, Türkiye ekonomisi aslandır, kaplandır, dünyada ilk sıralarda büyüyor… Para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik falan dedi… Katar Dışişleri Bakanı, la oğlum bari bize yapma dercesine kafasını çevirdi…

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Neyse ki muhabir, “Genç ülkesiniz, eliniz ayağınız tutuyor, niye para istiyorsunuz? İş bulup çalışsanıza” demedi.

Katar'da ayar yemek de varmış bu ülkenin kaderinde… Bizim bakan araya girip, çıkar göster cep telefonunu diye atak yapsaydı güzel kapak olmaz mıydı? Olurdu bence!

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Madem ilk sıralarda büyüyen bir ekonomimiz var, niye her gün yandaş medyada Katar'dan şu kadar para gelecek haberleri yapılıyor?

İşin üzücü tarafı Katar Dışişleri Bakanı'nın “Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz” açıklaması… Ülkenin kötü yönetilmesi sonucunda kelepir fiyatına düşmüş şirketlerinizi alırız demek bunun anlamı…

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Daha önce de olmuşları toplamışlardı. Finansbank'ı gayet ucuza aldı. ABank'ı bünyesine kattı.

BMC'nin yarısını yandaşla paylaştı. Katar aldıktan sonra şirkete milyarlarca dolarlık Tank-Palet fabrikası bedavaya verildi.

Digiturk'ü aldı. ATV-Sabah ortaklığı, Banvit ortaklığı, Marmaris'te oteller, Beymen, inşaat şirketleri, Boğaz'da yalı, Sürmene'de yayla, Kanal İstanbul'da arsa derken daha onlarca yeri kapattı.

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Boşu boşuna Türkiye ile 15 milyar dolarlık para değiş tokuş anlaşması yapmadılar herhalde… Katar'ın Türk Lirasına ihtiyacı var mı? Yok! O zaman esas soru biz “Katar'a ne veriyoruz?” olmalı…

Boşuna, kendi para birimlerimiz üzerinde ticaret amacıyla demesinler… Katar ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi yıllık 1.6 milyar dolar…

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TRT'ye geri dönersek, Kaz dağlarındaki ağaç katliamına dikkat çeken 9 yaşındaki çocuğun sesini kısarak yayından aldılar. Bunu mu almasınlar?

Kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan ile röportaj yapıp, “Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur” demesini yayınladılar.

Kurum, değirmen gibi para öğütüyor. Sivilceye sürülecek kadar da fayda sağlamıyor. Seyredeni olmadığı için fazla işe de yaramıyor. Sahi Katar neden TRT'yi almıyor?