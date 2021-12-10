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Yastık altı dövizleri istedi!

Erdoğan, “Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum” dedi.

İşin açıkçası çağrısında haklı… Yastık altında tutulan birikimin, bu ülkeye hiç bir faydası yoktur. Kişinin kendisine olan faydası da ters bir gelişme yaşandığında sigorta niteliğindedir. Türkiye'de düz gelişme yaşanmadığında vatandaş da haklıdır.

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Bunun benzeri çağrıyı defalarca yaptı ama ilk defasında dolar fiyatı 2.5 lira seviyelerindeydi… Dinlemeyen parayı 5'e katladı… Dinleyen sefalete adım attı.

Yakın tarihimiz bunun benzeri çağrının örnekleri ile dolu… Hepsinin sonu da hüsran oldu… Hadi, tamam diyelim ve inanalım bu sefer…

Yastık altında 50 bin dolar var. Bozduralım. Hangi fırsatı ve avantajı nasıl değerlendireceğiz? Bankaya yatırsak açıklanan zırva enflasyonun bile yüzde 5 altında mı faiz alacağız? Parayı mı göz göre göre eriteceğiz?

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Türk Lirası'na güvenen kaldı mı ülkede? Madem güvenilmesini istiyor milletin sırtına bindirdiğin hastane, köprü, havalimanı ve otoyol projelerinin ödemelerini Türk Lirası'na çevirmeli önce…

Bu müteahhitlerin, holding patronlarının hatta siyasilerin vergi cennetlerine yolladığı dolarları, İsviçre, İngiltere, Katar'da döviz istifleyenleri çağırsa ya… Kimler olduğunu bilmiyorsa ben hazırım yardımcı olmaya…

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Diğer yandan yeni ekonomi politikası “Çin modeli” değil miydi? Yüksek kur sayesinde kölelere verilen çalışma ücreti ile işçilik ucuzlayacak Türkiye'ye yatırım akacaktı. O iş olmadı mı?

Şu aralar sesi pek çıkmayan Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut doların 1 lira olacağını söylediği gibi Euro'nun da gazoz kapağı olacağını söylüyordu. Gerçekten kapak oldu!

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Sahi ekonomi toparladı mı? Hangi reformları geçirdiler? Neyi değiştirdiler de düzelttiler? Ya çok gizli ya da hiçbir şeyi!

Bırak yastık altını, fırsatı falan… Yakında millet yastığını kaptırmaktan korkuyor. Merkez Bankası müdahale etmese dolar 14'ü çok rahat geçip gidecekti.

Zira en iyi tedbirleri alsanız bile ancak yaşanan buhranın etkisini azaltabilirsiniz… Süresini kısaltabilirsiniz… Zararı sınırlayabilirsiniz… Şu anda krizin sadece Türk Lirası'nın değer kaybı aşamasındayız… Esas etkileri kışın vuracak bizi…

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Sonuç olarak kimsenin ciddiye almadığı bir çağrı olarak kalmaya mahkum… Yirmi yılda kendi yerli paramızla dövize bağımlı olmayan bir ekonomi oluşturulabilseydi zaten kimse parasını dövize çevirmezdi. Sabah akşam döviz fiyatlarını takip etmezdi.

Tasarruf önlemleri açıklamaya başlayıp samimiyetlerini göstermeyi düşünürler mi? Hani saraylar, uçaklar, Mercedesler, korumalar… Yastık altındaki bileziklere sonrasında bakarlar…