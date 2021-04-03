Son umudumuz kripto

Son birkaç gündür ülkemizde, Maliye'nin kripto para alıp satanları incelemeye aldığı, vergilendirme yapacağı ve bu amaçla kripto varlık alım-satım platformlarından bilgiler istediğine dair haberler çıktı. Bu haberler üzerine Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), bilgileri kendilerinin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele amaçları çerçevesinde istediklerini açıkladı. Bugün sizlere, dünyada kripto piyasası ile ilgili genel bilgiler vereceğim. İlerleyen yazılarımda Türkiye'de kripto varlık alım-satımları ile ilgili olarak vergilendirme yapılıp yapılamayacağı ya da nasıl yapılacağına ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaşacağım.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre; dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde, nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke vatandaşları açıklandı. Listede Nijeryalılar %33 ile ilk sırada yer alırken, Vietnam vatandaşları %21 ile ikinci, Filipinler %20 ile 3'ncü sırada yer aldı. Türkiye ise %16 ile dünyada 4'ncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer aldı.

Bitcoin ise, Filipinler Merkez Bankası'nın ülkede havale ve transfer şirketleri olarak çalışmak için birkaç kripto borsasını onayladığını bildirdi.

BITCOIN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE MARKAJ ALTINDA

ABD merkezli Union Bankası Filipinler'in önemli şehirlerinden Makati'de, insanların kripto para birimlerinin ülkede yarattığı akıma nasıl kapıldığını gösteren bir Bitcoin ATM'si kurdu. Afrika ve Güneydoğu Asya'daki ülkelerin yoğun ilgi gösterdiği kripto paralara Latin Amerika ülkelerinin de büyük rağbet gösterdiği belirtildi. Peru, %16 kripto para kullanımıyla Türkiye'nin ardından 5'nci sırada yer alırken Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Meksika ve Şili de çift haneli rakamlara ulaştı.

AVRUPA VE BRİTANYA İLGİSİZ

Kripto paralar Orta Avrupa ve Britanya ülkelerinin gözüne pek fazla girememiş gibi. Türkiye'den sonra en çok ilgi gösteren Avrupa ülkeleri %11 ile İsviçre ve Yunanistan.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kripto paralarla ilgili yeni bir düzenleme getireceklerini duyurarak, son zamanlarda yüksek rağbet gören kripto paralar ile ilgili; “Kripto parayı bir para birimi olarak saymayıp, oldukça spekülatif bir varlık olarak düşündüklerini” ifade etti.

Yapılan çalışmada 74 ülke içerisinde en az kripto para kullanan ülkeler ise yüzde 4 ile Japonya ve Danimarka oldu.

G7 ZİRVESİNDEN ETKİLENMEDİ

12 Şubat 2021'de İngiltere'de gerçekleşen G7zirvesinin gündeminde olan kripto para piyasasıyla ilgili zirveden değerleri etkileyen bir sonuç çıkmadı. Kripto para birimleri veya merkez bankası dijital para birimleri açısından herhangi bir açıklama yapılmamasından dolayı; kripto para birimlerinin fiyatında şu an için herhangi büyük bir değişiklik yok gibi görünüyor. Kripto paralara yönelen Çin, Rusya, Kanada, İsviçre, Türkiye'yi gözlemleyen diğer devletlerin ise akıllarında soru işaretleri var. Türkiye'de bu dijital para birimlerine yatırımın ilgi çektiği açık.

Bugün itibarıyla, gelişmiş ülkelerden çok gelişmekte olan ülke vatandaşlarının kripto paralara bu kadar çok ilgi göstermesini; “umutsuz insan yığınlarının, son çare olarak kripto paralardan köşeyi dönme düşünceleri mi'' sağlamaktadır?