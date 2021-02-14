Millet İttifakı'nı yıkmaya çalışıyorlar.

Kimler yapıyor bunu?

Malûm çevreler…

Kim o malûm çevreler?

Arif'e tarif gerekmez!

CHP ve İYİ Parti'den istifaların karşı tarafta yarattığı memnuniyet oynanan oyunu gösteriyor!

Hedefleri Millet İttifakı'nı dağıtmak!

CHP'ye “Tabela Partisi” diyenler var! Oysa CHP hiç bir zaman tabela partisi olmadı ve olmayacak.

Söylenenin tam tersine öyle diyenlerin kurduğu partilerin “tabela partisi” olma ihtimali çok yüksek!

Yalnız siyasette değil, hayatın her dalında “haddini bilmek” kişinin en önemli hasletlerden biri olur ve bu özellik o kişiye puan kazandırır.

Siyasetçilerin ihtirasları, akıllarının üzerinde olmamalıdır!

Gürültü, patırtı, karşılıklı kavga, hakaret, iftira partilere hiçbir şey kazandırmaz!

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Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti gerçekten iyi gidiyor.

Genel Başkan Meral Akşener halkın dilinden anlıyor ve vatandaşla iyi diyalog kuruyor.

Dükkân dükkân gezen Meral Hanım esnafla bire bir, yüz yüze konuşuyor, onların dertlerini dinliyor. Sonuç içler acısı: Millet öylesine dertli ki, “Meral Hanım bir dokunuyor bin ah işitiyor!”

İYİ Parti'nin anketlerde görülen yükselme grafiği bunun sonucudur. İnsanlar hayatından bezmiş durumda!

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İYİ Parti'de zaman zaman tatsızlıklar yaşanıyor.

Bu tatsızlıklardan biri de İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray'ın harcanmak istenmesiydi.

Aytun Çıray, İYİ Parti'nin kuruluşunda, Meral Akşener'e destek olmak için CHP'yi bırakıp İYİ Parti'ye koşan fedakâr bir milletvekilidir. İYİ Parti'nin son kurultayında ayak oyunlarına getirilmek istendi.

O, doğal olarak buna biraz kırıldı ama partiye küsmedi, aynı hızla, aynı şevkle çalışmaya devam etti…

Genel Başkan Meral Akşener, geç de olsa bunu gördü, onu görüşmeye davet etti ve ‘Genel Başkan Siyasi Başdanışmanı' görevini verdi.

Aradaki buzların erimesi çok iyi oldu tabii ki… Çünkü kırgınlığın daha fazla sürdürülmesi partiye zarar verirdi.

★★★

Türkiye olarak zor ve çetrefilli bir dönemden geçiyoruz.

CHP+İYİ Parti ittifakını dağıtmak ya da zayıflatmak isteyenlere karşı güçlü olabilmek için, iki partide de küskünlüklerin olmaması, siyasi aklın ön plana çıkması gerekir.

Meral Akşener de Aytun Çıray da bu ülkeye lâzım. Beraber oldukları vakit daha güçlü olurlar.

Unutulmaması gereken kural şudur: Birlikten kuvvet doğar.

TEBESSÜM

Meleklerin merakı!

Allah ve melekleri sohbet ederken kapı birden açılır ve başka bir melek telaşla içeri girer:

“Büyük Allah'ım, Çin'de ölümcül bir virüs salgını başladı” der.

Allah hiç oralı olmaz.

Ertesi gün aynı melek yine telaşlı bir şekilde:

“Yüce Allah'ım, korona adı verilen ölümcül virüs İtalya'ya sıçradı!” der.

Allah yine hiç oralı olmaz!

Ertesi gün melek yine:

“Ulu Tanrım, Fransa'da da salgın başladı!” der.

Allah yine tepkisiz…

Her gün birkaç ülkede daha salgın başlıyor, İran, Amerika, İspanya…

Allah, bu ülkelerde salgının yayılmasına tepki göstermez.

Aradan bir hafta geçer. Melek, günlük raporu verdikten sonra:

“Türkiye'de de salgın görüldü!” der.

Allah hızla yerinden fırlar:

“Bu şimdi mi söylenir? Neden daha önce haber vermedin?” der ve meleklere talimat yağdırmaya başlar.

Melekler şaşkınlıkla sorarlar:

“Yüce Allah'ım, hiçbir ülkede salgına karışmadınız, niye Türkiye'de yayılmasına müdahale ediyorsunuz?”

Allah cevap verir:

“Türkler her işlerini bana bırakırlar da ondan!”

GÜNÜN SÖZÜ

Akılsız adamla parası eninde sonunda birbirinden ayrılır!