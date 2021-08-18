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Dünyanın efesi dayak yedi, kaçıyor!

İşte ABD bu! Zoru görünce kaçar, kendine güvenenleri ölüme terk eder!

Amerika girdiği her ülke gibi Afganistan'ı da perişan etti. Şimdi orada bir insanlık dramı yaşanıyor!

20 yıl savaşan Amerika, Taliban karşısında bozguna uğradı! Utanç verici, yüz karası, haysiyetsiz bir yenilgi bu!

“Dünyanın efesi” pozlarında dolaşan ABD, 46 yıl önce 1975 yılında Vietnam'da yediği ağır tokattan sonra, 2021 yılında Afganistan'da aynı akıbete uğradı, Taliban karşısında yenilgiye uğradı!

O süper güçleri, modern silahları, tankları, topları, tüfekleri, son model jet uçakları, savaş helikopterleri bir işe yaramadı!

Neden böyle oldu? Hani çok akıllıydılar? Hani çok kabadayıydılar? Şimdi arkalarına bakmadan neden tırıs tırıs gidiyorlar?

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Afganistan, toplumsal ve kültürel olarak orta çağ şartlarında yaşayan bir ülke.

Taliban kuvvetleri aşırı dinci, kelle kesen, can alan acımasız kişilerden oluşuyor. İşledikleri kanlı cinayetlerle dünyayı ürpertiyor, tiksindiriyorlar.

Bozguna uğrayan Amerika işte böyle bir yönetimle 2020 yılının Şubat ayında masaya oturdu ve “Daho Antlaşması” ile ateşkeste anlaştı. Böylece, masum sivil halkı Taliban'ın insafına terk etmiş oldu.

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Başkent Kabil Havaalanı'nda yaşanan yürek parçalayıcı insanlık dramına karşı uygar (!) dünya hissiz ve duygusuz…

Taliban'ın zulmünden kaçmak isteyen binlerce sivil, havaalanında izdiham yarattı. İnsanlar son kalkan uçaklara binmek için birbirlerini ezdiler!

Kapılar kapandıktan sonra bile uçaklara tırmanmaya çalışanlar vardı.

Ölümü göze alarak uçak tekerleklerine sarılıp düşenler oldu.

ABD askerleri izdihamı önlemek için havaya ateş açtı. Kargaşada 5 talihsiz insan hayatını kaybetti.

ABD, 20 yıllık işgalden sonra büyük bir hüsrana uğradı. Şimdi, Taliban'ın merhametine terk edilen yüzbinlerce sivil ve arkasına bakmadan giden Amerikan askerleri hazin bir tablo sergiliyor!

Başkan Biden bundan onur duymuyordur herhalde!

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İşte biz böyle kan ve kargaşa içindeki bir Afganistan'da Başkent Kabil Havaalanı'nı korumaya ve işletmeye talip olduk!

Halen Kabil'de olan Mehmetçik'lerimizi orada bırakacağız!

Affedersiniz ama aklımızı peynir-ekmekle mi yedik?

Afganistan Cumhurbaşkanı kaçmasa kafası kesilirdi!

Kabil Havaalanı'nda Amerikan uçağına tutunmaya çalışan, can havliyle uçak kapılarına asılan ya da tekerleklere sarılan umutsuz insanların çoğu, ABD ile işbirliği yapan ve kullanılmış mendil gibi atılan kişilerdir. Aldatılmışlardır!

Amerika kullandığı o insanları şimdi Taliban'a bırakarak kaçıyor!

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Afganistan'ın işbirlikçi Cumhurbaşkanı Eşref Gani son anda özel uçağına binerek can havliyle memleketinden kaçtı! Eğer kaçmayıp Taliban'ın eline geçseydi ölüme mahkûm edilir, koyun gibi yatırılarak kafası kesilirdi!

Başkent Kabil'e giren Taliban kuvvetlerinin sözcüleri, kimseden intikam alınmayacağını, işbirlikçilerin affedileceğini ilan ettiler. Fakat…

Orta çağ koşullarında ve orta çağ kafasına göre yaşayan köktendinci insanlara inanan pek yok!

Kendi içinde birlik olmayan, kardeş kavgasına tutuşan, içte ve dışta herkesle kavga eden toplumlar, başlarına gelecek felâketlerden kurtulamıyorlar!

Tüm İslâm ülkelerinin bu olaylardan ders alıp, akıllarını başlarına toplayarak, birbirleriyle kavga etmeyi bırakmaları gerekiyor!

GÜNÜN SÖZÜ

Afganistan'daki gibi kötü bir barış, savaştan daha berbattır!