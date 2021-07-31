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Türkiye Türklerin mi?

Toplumda sığınmacı hassasiyeti her geçen gün artıyor.

İnsanlarımız rahatsız, huzursuz, endişeli…

Türkiye'ye akın akın gelen Afgan sığınmacıların ortak yanı hepsinin genç, zinde, güçlü erkek olmaları…

Kadın yok, çocuk yok, yaşlı yok!

Ailesiz erkekler mi geliyor hep?

Yüzbinlerce insanın 3 bin kilometre öteden İran dahil üç devletin topraklarını ellerini-kollarını sallayarak rahat rahat aşıp Türkiye'ye gelmelerinde bir gariplik yok mu?

İran yönetiminin “Burası Dingo'nun ahırı mı? İran'dan böyle geçemezsiniz” demesi, Türk makamlarının da bunları sınırda durdurması gerekmez mi?

Sığınmacılar babalarının çiftliğine gelir gibiler…

Peki, işin aslı ne?

Bunda da Amerika'nın parmağı var!

ABD desteği olmasa, sığınmacıların 3 ülkenin sınırlarını aşarak Türkiye'ye gelmeleri mümkün değil!

Amerika'nın Afganistan'daki işbirlikçileri bunlar… Taliban kuvvetlerine karşı Amerikalıların yanında savaşan Afganlar… ABD bölgedeki tüm askerlerini çekeceği için, bütün işbirlikçiler zor durumda kaldı. Şimdi Taliban'ın şerrinden kaçıyorlar!

Bizim iktidar da kaçak Afganları Türkiye'ye kabul ederek ABD Başkanı Biden'a şirin görünmek istiyor.

Bu savaşçı Afganların Türkiye'de de kullanılacağı yolunda iddialar var.

Zaten AKP iktidarı ne demişti, bir hatırlayalım:

“Türkiye'nin, onların inancıyla ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyoruz” dememiş miydi?

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Sınırlarımız delik-deşik! İpini kopartan geliyor… Peki, ülkemizde toplam kaç sığınmacı var?

Bunu kesin olarak kimse bilmiyor!

Yerde, gökte, her yerde Suriyeli, Afganlı, Iraklı ya da Afrikalı ile karşılaşıyoruz. Sürüsüne bereket!

Ülkemizde artık her 8 – 10 kişiden biri sığınmacı… Sayıları yaklaşık 8 milyon… Yoğunlukta ilk üç sırayı Suriyeliler, Afganlar ve Iraklılar alıyor. Büyük kentlerde bunların mahalleleri, gettoları oluştu.

Sınırlarımız kontrolsüz!

Türkiye'de gerçekleşen mülteci doğumlarının bir milyonu bulduğu belirtiliyor. Sığınmacıların doğum hızı, Türk halkının iki misli ve Türkiye'de doğan çocuklar otomatikman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor.

Bunlar ileride ülke yönetiminde de söz sahibi olacaklar.

Uzun yıllardan beri “Türkiye Türklerindir” sözü slogan olarak kullanılır ama…

Bu gidişle ileriki yıllarda Türkiye'nin nüfus yapısı değişecek “Türkiye Türklerindir” sözü artık sadece kitaplarda kalacak!

Yangınlar ve hazin halimiz!

Türkiye günlerdir yanıyor! 14 büyük ilimiz ile Bodrum ve Marmaris ilçelerimiz de dahil toplam 71 yer alevler içinde…

Yangınlara yapılan tüm müdahaleler ne yazık ki yetersiz kalıyor!

Orman Bakanlığı, Türk Hava Kurumu'na ait 11 yangın söndürme uçağını inatla kullanmıyor, bunun yerine orman yangınlarını kiralık uçaklarla söndürmeye çalışıyor.

Koskoca devlette hemen her makama ait uçak olup da orman yangınları için olmaması üzücü!

■ Cumhurbaşkanlığı'na ait 13 uçak var.

■ Uçak filosunun bakımı ve personel giderleri için her yıl milyonlarca lira ödeniyor.

■ Fakat… Yangın söndürme uçağımız yok! Orman yangınlarında Rusya'dan 203 milyon liraya kiralanan 3 yangın söndürme uçağı kullanılıyor!

Cennet ormanlarımız alevlerle cehenneme döndü. Bazı yerleşim bölgeleri de yanıp kül oldu.

Türk Hava Kurumu'nun 11 yangın söndürme uçağı hangarda çürüyor! Milli servetimiz olan uçaklara da ormanlarımıza da yazık oluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç “Türk Hava Kurumu'nun ihaleye girmesini önlediler. Niye? AKP, birilerine para kazandıracak diye!” yorumunu yapıyor. Haksız mı?

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