Bir de benden okuyun

Kişi üzerinden polemik yapmak…

Din üzerinden polemik yapmak…

Kan üzerinden polemik yapmak…

İdeoloji yok.

Siyaset yok.

Ekonomi hiç yok.

Kırk yıl önce neoliberalizmin dünyaya dayattığını aynen tatbik ediyoruz: “Gerçek ötesi” (Post Truth); hakikati görmezden gelmek.

Yani olguların, doğruların, belgelerin, yalın gerçeklerin önemini yitirdiği bir dönem kırk yıldır insanoğlunun kafasını karıştırıyor!

Tüm olayları kişi temelli, günlük meseleler üzerinden tartışıyor. Başına gelen tüm sorunları kişi/lider üzerine yıkıp rahatlıyor. Örneğin Türkiye:

Dün Özal'dı, bugün Erdoğan.

Dün Çiller'di, bugün Erdoğan.

Yarın “Ahmet”, “Ali”, “Ayşe” olacak.

-“Sen onu dedin, sen bunu dedin” kısır “ağız düellosu” sürüp gidecek, duygulara tavan yaptırılacak! Taraftarlar elleri patlarcasına alkışlayacak; “ne güzel laf geçirdin!”

Oysa: Bu “neoliberalizm virüsü” yok edilemez değil; sonuca bakmak yerine, nedenini düşünmek, araştırmak, bulmak gerekir. Derine kazmak şart…

Konuyu şuraya getireceğim:

ABD'de olanları biliyorsunuz; Amerikan Kongre Binası basıldı!

Meseleyi sadece D. Trump üzerinden açıklamak ne kadar gerçekçi olur?

Meseleyi sadece oy itirazına kongrenin izin vermemesi üzerinden açıklamak ne kadar gerçekçi olur?

Medya suçlu arıyor.

Medya işgalin magazinini yapıyor; işgalcileri “çapulcu”- “lumpen” gösteriyor.

Gerçek ne?

TARİHİ ÇÖKÜŞ

2020 yılını ABD nasıl geçirdi?

Küresel medya size ne anlattı:

– Amazon patronu Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar taahhütte bulundu….

– Bill Gates, hayırsever faaliyetlere odaklanmak için şirketi Microsoft yönetiminden ayrıldı…

– Facebook patronu Mark Zuckerberg, 100 milyar doları aşan net değere ulaştı.

–Elon Musk 127,9 milyar dolarlık net servetle dünyanın en zengin ikinci insanı oldu.

– Apple değeri 2 trilyon doların üzerinde olan ilk ABD şirketi oldu.

Diğer yanda ABD'de neler oldu?

George Floyd, Jacob Blake, Daniel Prude, Walter Wallace Jr gibi yoksul insanların polisler tarafından öldürülmesiyle ortaya çıkan olayları biliyorsunuz.

Bu sokak eylemleri ile Kongre Binası işgalinin ana nedeni farklı mı?

Bakınız:

ABD'de çok zorlu yıl geçirdi.

-Daha yılın ikinci ayında –kuşkusuz COV 19 etkisiyle- Dow Jones Borsası tarihteki en büyük bir günlük puan düşüşü yaşadı. Birkaç gün süren büyük düşüşlerin ardından, borsanın 2008'den bu yana geçirdiği en kötü hafta oldu…

– Mart ayında iki kara gün yaşadı: 9 Mart Kara Pazartesi Dow Jones endüstri ortalaması 2 bin puandan fazla düştü; gün içi ticarette şimdiye kadar en büyük düşüşü gördü. 12 Mart Kara Perşembe günü ise borsa bu kez yüzde 9,5'in üzerinde düşüşü yaşadı.

Kara Mart bitmedi…

16 Mart'ta Dow Jones, tarihindeki en büyük tek puan düşüşü; ve 1929 Wall Street Çöküşü'nden bu yana yüzde 12,93 ile en büyük ikinci düşüşü gördü: 2.997,10 dolar düştü. Ve ardından borsa yüzde 6 düşüşle 20 bin puanın altına düştü.

Sadece borsa değil:

ANA SEBEP

– ABD Çalışma Bakanlığı, sadece mayıs ayında 3,28 milyon Amerikalının işsizlik yardımı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu ABD tarihinde rekordu. Ki tüm zamanların en yüksek seviyesi 695 bindi!

-ABD'de işsizlik, yüzde 14,7'ye ulaştı.

– Sadece nisan ayında 22 milyon Amerikalı işsizlik davası açtı. Bu, 1929 Büyük Buhran'dan bu yana en kötü işsizlik göstergesiydi.

-200'ü petrol olmak üzere binlerce şirket iflas kararın açıkladı. Örneğin: 163 restoranı kapatan Pizza Hut…

-Tarım çöktü; çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı.

-ABD tarihinin en büyüğü 2 trilyon dolarlık teşvik paketi açıklasa da çöküntünün önüne geçemedi.

– Bu arada… Ulusal borç ilk kez 27 trilyon doları aştı.

Tabloyu uzatmayayım.

“Demokrasinin beşiği” Batı ülkeleri, Kongre işgalini “şok edici” diye açıkladı.

Peki arkadaş…

İşgalin, yaşanılan ekonomik çöküntü ile ilgisi yok mu?

Yoksul ile zengin arasındaki büyük gelir uçurumu buna sebep değil mi?

Kişi ile değil, ekonomik sistemle mücadele etmek gerekmez mi?

Yoksulluğun olduğu yerde demokrasi olur mu?