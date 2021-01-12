Ekran geyiği

Çin aşısı şöyle…

ABD-Alman aşısı böyle…

Aşı bu paranteze sıkıştırıldı bu kez.

Ülke akademisinin hali yürek parçalıyor. Bakın:

“Sol mahallede” büyüdüm; şunu öğrendim:

–Kapitalizm hâkimiyet sağlamak için sadece devlet gücünü/şiddetini kullanmaz, aynı zamanda sivil kurum ve kuruluşlar ile kültürel ve ideolojik hegemonya sağlar.

İşte… Üniversite, bu ideolojik araçlardan biri.

Ekranda dinlediğim “kimi akademisyenlerin” dilinde aşı ekonomisi hiç yok. Oysa:

1930'lar Yunanistan'a, 1940'larda Çin'e aşı ihraç ediyorduk. Ne oldu da; Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde kuduz, kolera, çiçek, difteri, boğmaca, tetanos, zatürre gibi aşıları üretimine 1998'de son verildi, enstitü, 2011'de kapatıldı?

Dendi ki:

-“Bazı aşılar, hastalıkları ortadan kalktığı ve bazı aşılar da önemini kaybettiği için üretimden kaldırıldı.”

Yahu… “Niye dışarıdan alıp çocuklara hâlâ vurduruyorsunuz” dediğimizde “aşı düşmanı” ilan edildik! Neyse, sadece bu değil…

Türkiye aşı üretimine, enstitüye son verirken, virüs salgınları dünya gündeminin baş konusuydu! Bu ne çelişki?

“Türkiye aşı üretimine son verdi” yerine “verdirildi” demek daha doğru değil mi? Şöyle:

ÖNGÖRÜYE BAK

1990'larda aşıyı; Bulgaristan, Danimarka, Hindistan, Fransa, Güney Kore, Almanya, İsviçre, Mısır gibi ülkelerden ithal ettik. Ödenen para yıllık 15 milyon dolar idi.

O dönem ilaç pazarında aşının ekonomik değeri yüksek değildi. Ansızın 1990'lar sonundan itibaren dünyada büyük “aşılama programı kampanyası” başlatıldı. Başını GAVI çekiyordu. Neydi bu GAVI?

Rockefeller Vakfı, 1999'da İtalya/Bellagio'da Dünya Bankası, Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası İlaç Üreticileri Federasyonu (IFPMA) ve UNICEF kıdemli kadrosuyla yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Küresel Aşı İttifakı/ GAVI kuruldu.

Hemen ardından…

Tarih: 2 Mart 2000.

ABD Başkanı Clinton, dünyanın dört yanında GAVI liderliğinde aşı kampanyası yapmaları için dört küresel ilaç şirketini Beyaz Saray'a davet etti:

–Wyeth şirketi… (Ki sonra Pfizer tarafından satın alındı. Pfizer, ayrıca AstraZeneca, Medimmune (2007); Abbott, Solvay Pharma 2009); Johnson &Johnson, Crucell (2010) şirketini satın alarak aşısı ticaretini büyüttü. Sadece 2000-2010 arasında 26 ilaç şirketi alarak dünyanın en büyüğü haline gelen Pfizer, GlaxoSmithKline, Sanofi, Merck ve Novartis ile birlikte aşı sektörünün yüzde 80'ine hâkim bugün.)

–SmithKline Beecham şirketi… (Glaxo ile henüz birleşmemişti.)

–Aventis şirketi… (Sanofi ile birleşmemişti.)…

-Ve Merck şirketi…

Bu küresel şirketler sadece kampanya yapmayacak; yeni aşılar üretecekti!

Böylece:

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre aşı pazarının büyüklüğü 1990'da 2 milyar, 2000'de 6 milyar ve 2010'da 30 milyar dolara yükseldi. 2024 yılında 45 milyar dolar olması beklenirken, COV 19 hesapları alt üst etti; trilyon dolardan bahsediliyor.

COV 19 aşısıyla sadece 2021'de Pfizer'ın kasasına 32 milyar dolar gireceği hesaplanıyor!

GAVI'nin/ Pfizer'in/ kapitalizmin virüs öngörüsüne şapka çıkartmak lazım!

SİZE SÖYLÜYORUM

Türkiye aşı sektöründen çıkarılırken, küresel şirketler aşı pazarına girip, piyasayı küçük üreticilerden temizledi. Şeker, kolesterol, tansiyon, psikoloji gibi korku kampanyalarından sonra sıra aşı'ya geldi.

2003/Sars, 2005/Kuş gribi, 2009/Domuz gribi, 2012/Mers, 2013/Ebola, 2016/Zika “büyük virüs tehlikesiyle” dünyanın baş başa kaldığı açıklandı! Virüsler sanki küresel şirketlerin aşı sektörüne gelmesini bekliyordu!

Yeni aşı bulanlara Nobel Ödülü verildi. Keza: GAVI CEO'su Seth Franklin Berkley, TIME tarafından 2009'da “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” ve bir yıl sonra Fortune tarafından “Küresel Vizyoner” seçildi. Berkley'in önceki görevi Rockefeller Vakfı Sağlık Bilimleri Müdürü idi! Vs. Aşı algısı böyle inşa edildi…

Sonra… Virüsler konusunda bir kaşık suda fırtına koparıldığı ortaya çıktı. Ya işin ekonomisi? Örneğin, Güney Amerika'da 1990'larda dozu 2 dolar olan grip aşısı, 2007'de 12 dolara yükseldi. COV 19 aşısı bugün 19 ile 37 dolar arasında değişiyor!

Sonuçta: Her bulunan aşı daha pahalı oldu. Böylece:

Aşı pazarı 1990'larda dünya ilaç pazarının yüzde 2-3'ünü oluştururken, diğer ilaçlardan çok daha hızlı (2010 itibariyle) yılda yüzde 10-15 oranında büyüdü. Ya bugün?

İşte… Bunlar niçin konuşulmuyor ekranda?

Meslektaşlarım bıkmadınız mı; türban- darbe geyiğinden!