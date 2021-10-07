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Erdoğan terörist miydi?

Erdoğan 15 yaşında…

İstanbul İmam Hatip Okulu orta son öğrencisi…

İlk kez bir siyasi eyleme katıldı, slogan attı.

Okullar açılalı daha bir hafta olmuştu; 19 yaşındaki Mustafa Bilgi öldü.

Mustafa Bilgi, Milli Türk Talebe Birliği'nin faal isimlerindendi. “Biz Bize Geceler” adını verdiği İmam Hatip'li öğrencilerin velileriyle geldikleri toplantılar düzenliyordu. Şiir okuyan öğrenciler arasında Erdoğan da vardı. Erdoğan'ın politik olarak etkileyen isimlerden biriydi.

20 Eylül 1968 tarihinde cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı Cağaloğlu Milli Türk Talebe Birliği'nde patlama oldu. Kimine göre bomba atıldı; kimine göre bombanyaparken patlama oldu.

Mustafa Bilgi yanarak öldü…

Beyazıt Camii'nde başlayıp Eyüp Mezarlığı'nda biten cenaze töreninde yol boyu tekbir getirip, “Bir Öleceğiz Bin Dirileceğiz” sloganı atanlar arasında Erdoğan da vardı.

Erdoğan, yakasında rozetini taşıdığı MTTB'nin Cağaloğlu “tesisler sorumlusu” idi. Seyyit Kutub, Hasan el Benna gibi radikal siyasal İslamcıların kitaplarını okuyordu…

15 yaşındaki Erdoğan terörist miydi?

Sormanın sebebi var kuşkusuz…

MAS-KOM-YAH

Erdoğan 17 yaşında…

İmam Hatip öğrencisi…

Okulun tiyatro ekibinde. Sahneledikleri oyunun adı: “Mas-Kom-Yah”; Mason, Komünist, Yahudi…

Bu politik oyunu o kadar benimsediler ki, 13 arkadaşıyla birlikte Rize, Trabzon, Ankara gibi şehirlerde sahnelendiler.

Erdoğan bu oyunla, Necmettin Erbakan, Hasan Aksay, Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan gibi parti önde gelen isimlerinden ilk alkışı Ankara Palas'ta aldı.

“Mas-Kom-Yah” düşmanı 17 yaşındaki Erdoğan terörist miydi?

23 Ocak 1976'da tabanca, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak yemin edilen Akıncılar Derneği kuruluşunda yer aldı.

Ardından MSP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı oldu.

Öldürülen Fatih Akıncılar Derneği başkanı Metin Yüksel'in cenazesine katılıp slogan atan Erdoğan terörist miydi?

Öldürülen İslami Hareket dergisi kurucusu Sedat Yenigün'in cenazesine katılıp slogan atan Erdoğan terörist miydi?

Suudi Arabistan kökenli Rabıta örgütü tarafından desteklenen Kadir Mısıroğlu sahibi olduğu Sebil Gazetesi'nin kapağında “Tayyip: İslamcı gençliğin gerçek liderleri” başlığıyla yer alan Erdoğan terörist miydi?

Dergiye “Biz kurtarıcı bir nesiliz” diye demeç veren Erdoğan terörist miydi?

Bu soruyu ısrarla neden sorduğuma geleceğim.

HİÇ YAKIŞIYOR MU?

Erdoğan 19 yaşında…

Fark derslerini verip 6 Ekim 1973'de Eyüp Lisesi'nden mezun oldu

Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu'na kaydoldu.

Yedi yıl süren üniversite hayatında hep siyaset yaptı.

Parti kongrelerine katıldı. Örneğin, 11 Mayıs 1980'de Şişli Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Cihat takatın son noktasına kadardır. Attığımız her adımın karşılığı vardır. Günümüzde Haçlı zihniyeti eskiye oranla daha modernize edilmiş şekilde karşımızdadır. AET, IMF, OECD bunların örnekleridir. Bu itibarla Milli Selamet gençliğinin küfre karşı yılmadan mücadele edecektir” dedi.

Toplantılarda gençleri “göreve hazır kurtarıcı asker” olarak selamlayan Erdoğan terörist miydi?

Yürüyüşlere katıldı.

Propaganda faaliyetlerine katıldı.

Duvarlara yazı yazma-afiş yapıştırma eylemlerine katıldı.

Ki gözaltına bile alındı. Bir korsan gösteri sonunda yakalandı; kendi ifadesine göre işkence gördü.

Erdoğan terörist miydi?

Değildi kuşkusuz.

Bu örnekleri şu nedenle verdim:

Erdoğan, atadığı rektörü istemeyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine terörist dedi.

Erdoğan, yurt sorununu dile getirmek için parkta yatan üniversitelilere terörist dedi.

Erdoğan, öğrencilerin her masum eylemini, her eleştirisini-muhalefetini terörizm olarak görüyor.

Orhan Veli'nin şiiri gibi:

“Açlıktan bahsediyorsun;

Demek ki sen komünistsin

Demek bütün binaları yakan sensin

Ankara'dakiler sen

İstanbul'dakiler sen

Sen ne domuzsun, sen.”

Yıl 2021 oldu. Gençleri “terörist” diye itham eden benzer iktidarları daha kaç yıl daha göreceğiz?

Adı üstünde “deli-kanlı” gençlere devlet ne zaman anne-baba şefkati göstermeyi öğrenecek?

Ömrü siyaset yapmakla geçmiş bir Cumhurbaşkanına yakışıyor mu bu sözler? Size düşen üniversite mezunu yüzde 33.6 işsiz gence iş bulmaktır.

Terörün kaynağı üniversiteler değil, siyasi-ekonomik krizdir çünkü