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Erdoğan’ın kardeşine darbe

Daha bir ay olmadı; 14 Ağustos günüydü…

Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde yan yana geldi. Görüşme sonrası hiçbir açıklama yapılmadı.

Ardından… Yeni Şafak gazetesine ziyarete gitti. Albayrak grubu yönetim kurulu başkanı Ahmet Albayrak, başkan vekili Nuri Albayrak, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ile görüştü. Çünkü Albayrak grubunun bu ülkede 200 milyon dolarlık yatırım vardı.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'den bahsediyorum. Albayrak grubun TV Net kanalına konuştu:

-“Türkiye ile birkaç senedir ilişkilerimiz gelişmekte ve bunun sayesinde Türk yatırımcılar Gine'ye geliyor. Bu sayede Gine için Türkiye bir hedef oldu. Türk girişimcilerin Gine'ye gelmesi önemli bir husus.”

Gine'nin kalkınmasında Erdoğan'ın büyük katkısı olduğunu söyleyen Conde, “Gine'yi kalkındırıp Afrika'da Nijerya'dan sonra en iyi ikinci ekonomi haline getirmeyi planlıyorum. Öncelikle Erdoğan benim kardeşim. Ben onu o şekilde görüyorum. Gine'de çok büyük işler var. Erdoğan, Albayrak'ın Gine'ye gelmesine vesile oldu. Albayrak Gine'de inanılmaz işler yaptı. Bundan sonraki süreçte yine Erdoğan'ın desteğini rica ediyoruz.”

Gine de bugün nereden çıktı demeyiniz, yazacağım:

SIK SIK ZİYARET

Gerçekten Erdoğan ile Conde kardeş gibi.

Conde, 2010'da iktidara geldi. Erdoğan ve Conda 2013 yılında karşılıklı büyükelçilikler açtı.

Erdoğan'ın 3 Mart 2016 tarihinde bu ülkeye ziyareti cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret oldu.

Conde, 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul'a geldi; İslam Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan ile görüştü.

Conde, 26-30 Aralık 2016 tarihleri arasında ise Türkiye'ye geldi; Erdoğan ile görüştü.

Conde, 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Konferansı'na Afrika Birliği Dönem Başkanı sıfatıyla katıldı. Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Conde, 20 Ekim 2017 tarihinde İstanbul'da yapılan D-8 Zirvesi ile 13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi vesilesiyle ülkemize geldi ve Erdoğan ile görüştü. Keza:

Conde, her yıl Türkiye'ye en az iki kez geldi. Çamlıca Camii açılışında bile bulundu.

Sadece ticaret değil; Türkiye, TİKA'dan Maarif Vakfı'na kurumlar ile Gine'de faaliyet gösteriyor. THY bu ülkeye uçuyor…

Merak ettiğim şu:

Conde, önceki gün 5 Eylül 2021'de askeri darbeyle yıkıldı.

Erdoğan'dan aynı Mursi'de olduğu gibi “kardeşim Conde” açıklaması beklenirdi değil mi? Henüz yapmadı. Niye acaba? Mursi'ye yönelik aşırı taraf tavrının yarattığı diplomatik sıkıntıdan ders alması olabilir mi? Yoksa başka sebep mi var?

ABD-FRANSA-İSRAİL

Ülkenin batısındaki Boke kentinde 4 Mart 1938'de doğan Conde, eğitimini Paris Sorbonne Üniversitesi'nde yaptı. Sömürge Afrika ülkelerinin bağımsızlığını savunan Fransa'daki Afrikalı Öğrenciler Federasyonu'nun (FEANF) 1963'te yöneticiliğine seçildi.

Bir süre Fransız bir şeker şirketinde çalışan Conde, 1985'te “Africonsult” isimli danışmanlık şirketini kurdu ve 2001'e kadar yönetti. 1993 ve 1998'de cumhurbaşkanı adayı oldu. Gözaltılar, hapislerle süren politik mücadele sonucunda 2010'da cumhurbaşkanı seçildi.

Conde'nin üçüncü dönem seçilmek adına yaptığı Anayasa değişikliği büyük tartışmalara yol açtı. Uzatmayayım:

-”Gine'nin Mandelası” olma sözü veren…

-“Fransa ile sömürge ilişkilerini gözden geçirmeliyiz” diyen…

-”Bağımsız Afrika” fikrini savunan…

“Profesör” ya da Fulanice yerel dilinde “Abi” anlamına gelen “koro Alpha” kim tarafından devrildi?

Darbenin lideri Albay Mamady Doumbouya kim?

1980 doğumlu. Fransız yabancı lejyonunda görev yaptı.

Fransa Harp Okulu ve İsrail Uluslararası Güvenlik Akademisi'nde eğitim aldı.

Afganistan, Fildişi Sahili, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi birçok ülkede operasyonlara katıldı.

Conde tarafından 2018'de Gine'ye çağrılıp Özel Kuvvetler Birlikleri'nin (GFS) başına geçirildi.

Ah bu tesadüfler? Doumbouya, geçen yıl Mali'de darbe yapan (ABD, Fransa, Almanya'da eğitim alan ve ABD Özel Kuvvetler/ Yeşil Bereliler Birliği'nde görev yapan) Assimi Goita ile yakın dost idi! Goita da, seçimle 2013'de iktidara gelen İbrahim Boubacar Keita'ya darbe yaptı!

Afrika'da kıran kırana paylaşım savaşı yapılıyor. Biz ise Somali'ye yapılan 30 milyon dolarlık hibeyi tartışıyoruz!