İsrail’i tanımak

Mansur Abbas (d.1974)…

Diş hekimi…

İsrailli Arap Müslüman politikacı…

Birleşik Arap Listesi/ Ra'am lideri…

İsrail meclisi/ Knesset'te partisini üç milletvekili arkadaşıyla temsil ediyor.

Dini muhafazakâr politik kimliğe sahip Abbas, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde öğrenci iken, amacı “Filistin'de Arap İslam devleti” kurmak olan İslami Hareket kurucusu Abdullah Nimar Derviş ile tanıştı.

Birleşik Arap Listesi'nin 2007'de genel sekreteri oldu. 2010'da İslami Hareket Güney Şubesi Başkan Yardımcısı ve 2019'da milletvekili seçildi.

Farklı bir siyasetçi… “İbrahim Anlaşmaları” denen İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri/BAE, Bahreyn gibi Araplara yaklaşma politikasına destek verdi. Bu yakınlaşmanın/müzakerelerin arkasında İsrail Başbakanı Netanyahu ile D. Trump'ın damadı Jared Kushner vardı. Anlaşmaya Suudi Arabistan, Fas, Umman ve Sudan'ın da katılması bekleniyor. Bu ülkeler en son 27 Mart 2021'de, Uluslararası Holokost/Yahudi Soykırımı Anma Günü'nde yan yana geldi.

Evet Abbas'ın politik çizgisi farklı… Kanal 20'ye verdiği röportajda Arap İsrail toplumunun yararı için Siyonist partilerle çalışmayı savundu. Yani, “koalisyon hükümetinde oluruz” dedi.

Hemen hiddetlenmeyiniz! 17 yaşından beri camilerde vaaz veren bir Müslüman'dan bahsediyoruz…

Aslında…

Şunu demek istiyorum:

İsrail konusunda ülkemiz insanı ne kadar bilgiye sahip?

AYMAN ODEH

Ayman Odeh (d.1975)…

Avukat…

İsrailli Arap Müslüman politikacı…

Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe/ Hadash lideri…

İsrail meclisi/ Knesset'te ittifak hareketini beş milletvekili arkadaşıyla temsil ediyor.

Siyasete 1998 yılında Hayfa Kent Konseyi'ne seçilerek girdi. 2015'te parti lideri oldu. Aynı yıl İsrail'deki Arap partilerin (Balad, Ta'al, Arap Demokrat Partisi, Birleşik Arap Listesi'nin) oluşturduğu ittifakla milletvekili seçildi.

Foreign Policy dergisinde dünyanın önde gelen 100 önde gelen düşünürü arasında yer alan Odeh, Yahudiler ile ortak çalışma isteğini sıklıkla dile getiriyor…

Yahudilerin modern Arap kültürünü oluşturmada oynadıkları büyük rolün reddedilemeyeceğini söylüyor…

-”Bu ülkede görünmeyenleri temsil ediyoruz ve onlara ses veriyoruz. Sadece Araplara değil Yahudilere de tüm insanlara umut mesajı veriyoruz” diyor…

–”Silahsız Filistin mücadelesine” destek verdiğini belirtiyor…

Hemen “tırnaklarınızı” çıkarmayın:

2000 yılı İkinci İntifada'sında 17 yaşındaki erkek kardeşini kaybeden bir Arap Müslüman var karşınızda…

İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'in defalarca sorguladığı bir Arap Müslüman var karşınızda…

İsrail'deki Negev çölündeki Bedevi Ebu Alkian kabilesinin yaşadığı Umm al-Hiran köyünün yıkılmasına direndiği için başından sünger uçlu kurşunla vurulan bir Arap Müslüman var karşınızda…

Sahi… İsrail konusunda ne kadar bilgiye sahipsiniz?

ASIL SEBEP

Yeni kuşak Arap Müslüman politikacılar İsrail'de ezber bozuyor!

Bu politik strateji, Likud gibi sağcı-dinci partilerin siyasi manevra alanını darlaştırıyor.

Alışılagelmiş/bilindik düşman-tehdit söylemiyle 2009'dan beri başkanlık koltuğunda oturan Netanyahu zorlanıyor artık. Oyu yüzde 44.4'den, yüzde 24.2'ye kadar düştü!

İsrail, son iki yılda dört kez sandık başına gitti. 120 üyeli parlamentoda hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekiline hiçbir parti ulaşamadığı gibi koalisyon da kurulamıyor.

Nisan seçiminde Mansur Abbas'ın liderliğindeki Ra'am partisi sürpriz çıkış yaparak hükümetin kurulması için kilit rol oynayacak pozisyona geldi.

Kuşkusuz… Yahudi devletinde Müslüman Arap bir partinin hükümette yer almasına Netanyahu soğuk baktı. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in koalisyon hükümeti kurmak için verdiği 28 günlük yasal süre sonunda/ 5 Mayıs'ta görevini iade etti…

Cumhurbaşkanı Rivlin görevi Gelecek Var/ Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid'e verdi. Lapid, yapılan ilk görüşmelerde 56 milletvekilinin desteğini aldı. Geriye beş milletvekili kaldı…

Gözler, dört milletvekili olan Ra'am Partisi lideri Mansur Abbas'a çevrildi.

Gözler, altı milletvekili olan Hadash Partisi lideri Ayman Odeh'a çevrildi.

Ve:

Müslümanların en hassas olduğu Ramazan ayında İsrail'de “birileri” provokasyon düğmesine basıverdi:

Müslüman Arapların toplu iftar yapmalarına engeller çıkarıldı.

Şeyh Cerrah mahallesindeki Müslüman Araplara zorunlu tahliye dayatıldı.

Son olarak Mescid-i Aksa'ya saldırıldı.

Çatışmalar ağır silahlarla sürüyor…

Unutmayınız ki:

Savaş, siyaseti mümkün kılan bir realitedir!

Anlaşılan Netanyahu/Bibi, iktidarı kolay devretmeyecek.