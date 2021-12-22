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Kimin eli

Erdoğan kötü, Ali Babacan iyi, öyle mi?

Erdoğan kötü, Mehmet Şimşek iyi, öyle mi?

Hiçbiri yapamadı…

Borca/sıcak paraya dayalı sözde refahı bu ülkeye kim dayattı?

Aynı kulvarda olduğumuz Brezilya, Güney Afrika, Endonezya gibi ülkeler, dışarıdan gelen sıcak paraya (vergiler koymak gibi) sermaye kontrolü yaparken, AKP iktidarı kılını kıpırdatmayarak ekonomiyi ısındırmaya devam etti!

Sonuç, yine büyük cari açık…

Sonuç, yine finans krizi…

Sonuç, yine ülke kaynaklarının sömürülmesi…

Sonuç, yine halkın fakirleşmesi…

Yeter. Bu kırk yıllık kumarhane ekonomisinden muhalefetin de vazgeçmesi gerekiyor.

Geçmiş başarısızlığı sürekli deşmek yerine, “neyi-nasıl” kurmamız gerektiği üzerinde tartışmayı öneriyorum!

Ama. Muhalif partiler utangaç; devletin kalkınmadaki rolünü/ korumacı devlet olgusunu dile getirmiyor. Kırk yıllık Washington Konsensüsü/ “tek tip” neoliberalizme karşı yürekli karşı çıkış yapamıyor: Batı ne der!

Oysa. Batı'da 2008 krizinden sonra hava döndü; neoliberal taraf şunu demeye başladı:

-Devlet, piyasaya müdahale etsin.

-Devlet, krizde etkin rol oynasın.

Ancak. Biraz soluk alınca şunu tartışmaya açtılar:

-Devlet müdahalesinin amacı ne olmalıdır?

-Müdahale hangi şartlar altında, ne süreliğine ve ne boyutlarda olmalıdır?

Bu sözlerin şifresi şu:

-Devlet, zenginleri kurtarsın ve yine köşesine çekilsin!

Bahaneleri hazır; yoksulu gözeten ekonomik sistem/ sosyal adalet, ülkeyi batırır! Yani, “müebbet yoksulluk” sistemi devam etsin…

Diyorum ki:

YOLUMUZ BELLİ

Kırk yıldır aynı sözlerle söylenen, benzer yakınmaları artık bir kenara

bırakalım:

Farklı iktisadi okulların krize dair ortaya koydukları sebep-sonuç ilişkilerini tartışalım. Fakat yaptırmıyorlar. Ülkenin –müfredat mağduru- solcu iktisatçısı bile ekonominin bütün olduğunu unutup salt finansı konuşup, faiz indirmeyi kötü gösteriyor! Çünkü, ekonomiyi salt Erdoğan merkezli tartışıyor. “Aman” diyor, “tribünlere aykırı söz söylersem Erdoğancı gözükürüm!”

Düşün çıtasını bu derece düşürdük yani… Sosyal medyaya yenildik. Dün “televole iktisatçılar” vardı, bugün “sosyal medya iktisatçılar” var!

Peki: Popülizme boyun eğmeyi sürdürecek miyiz? Hayır.

Biz, kalkınmacı merkez bankacılığını savunacağız.

Biz, korumacı- girişimci devlet sistemini savunacağız.

Biz, yoksul halkımızın hakkını savunacağız.

Biz, milli sermayemizi savunacağız.

Biz, Atatürk'ün yolundan yürüyeceğiz.

Erdoğan öyledir veya değildir diye değil; bizim yolumuz hep bu olduğu için bunu yapacağız. Gürültüye pabuç bırakmayacağız!

Herkesin en kârlı çıktığı hal; kendi çıkarı kadar, ülkenin ortak faydasını göz etmesidir. Ortak çıkarımız için, toplumsal işbirliğini sağlayacak -görevini iyi yapan- öncü devlete ihtiyaç var.

“Devlet elini pazardan çeksin, ‘görünmez el' piyasayı düzenler” diyen safsata ülkemizi bu hale getirdi.

Kurtuluş Savaşı'nı yapan, Cumhuriyeti inşa edip ışığını parlatan kadroların idealizmine ihtiyacımız var…

TUTSAK İKİLEMİ

Bizi yoldan çıkarmalarına izin vermeyelim.

Sosyal bilimlerde pek bilinen “tutsak ikilemi” adlı strateji oyun teorisi var:

İki zanlı, soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınır. Ayrı hücrelere konur ve bir anlaşma sunulur:

-Zanlılardan biri, diğerinin aleyhinde tanıklık eder, diğeri suskun kalırsa, tanıklık eden serbest kalacaktır. Susmayı tercih eden ise 10 yıl hapse mahkûm edilecektir!

-İkisi de birbirleri aleyhinde tanıklık ederse, 5'er yıl hapis cezasına çarptırılacaktır.

-İkisi de suskun kalırlarsa 1'er yıl hapis cezası alacaktır.

Sizin davranışınız ne olur?

Suskun mu kalırsınız?

Suskun kalmak ahlâki gözüküyor ama ya diğer zanlı sizin aleyhinize tanıklık yaparsa, 10 yıl ceza alacaksınız.

Ya da: Siz de aleyhte tanıklık yaparsanız 5 yıl hapiste kalacaksınız.

Uzatmayayım:

Bu oyun teorisi hep oyuncular üzerinden anlatıldı. Polisin/devletin tavrının da sorgulanması gerektiğini düşünüyorum!

Devlet, elinde kesin deliller olmadan iki zanlıyı “döneklik”- “acımasızlık” gibi dayatmalarla insanlıktan çıkarmaya çalışıyor! Tıpkı insanını, piyasaya kurban verdiği gibi…

Artan işsizlik, yükselen enflasyon, gelir adaletsizliği, kontrolsüz küreselleşme vs. karşısında tek başına korunaksız bırakılan vatandaşın hali gibi yani durum: Yiyin birbirinizi… Vahşi kapitalizmin salt kendi çıkarını düşünen “görünmez el”i budur.

Toplumsal kurtuluş için artık “devlet el”i üzerine tartışmalıyız.

Evrim bilimci Pyotr Kropotkin'in ortaya çıkardığı gibi; doğada hayatta kalanlar işbirliğini/ karşılıklı yardımı başaranlar!