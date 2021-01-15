Bakan Koca, aşı anlaşması belgelerini kamuoyuyla paylaşmalı!..

Covid-19'un mutasyona uğrayıp bulaşma hızının artması nedeniyle gözler yeniden tek kurtarıcı olarak görülen aşı çalışmalarına çevrildi. Şu ana kadar uluslararası yetkili kurumlardan acil kullanım onayı almış 3 aşı var:

Pfizer-BioNTech, Moderna ve Oxford Üniversitesi'nin katkılarıyla geliştirilen Astra-Zeneca…

★★★

Bize gelince…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin şirketi Sinovac'ın ürettiği aşının (Coronavac) ilk partisinin 11 Aralık tarihinde geleceğini, 2020 yılı sona ermeden 550 bin doz Pfizer- BioNTech aşısının da yurda ulaşmış olacağını açıklamıştı. Sinovac'ın aşısından mart sonuna kadar 50 milyon doz almak için anlaşma imzalandığını, Prof. Uğur Şahin'le de BioNTech dozlarının 25 milyona çıkarılması için yoğun görüşmeler yaptıklarını sözlerine eklemişti.

Bakan Koca; “Aralık sonuna doğru yaygın bir şekilde aşılamaya başlamak istiyoruz” demişti.

★★★

Ancak aşılama, Bakan Koca'nın belirttiği tarihten haftalar sonra başlayabildi. “2020 sonuna kadar 550 bin doz alacağız” dediği Pfizer- BioNTech aşısından ise (evre-3 çalışmaları için gerekli olanın dışında) bugüne kadar tek doz dahi gelmedi!..

Bu gecikmelerin nedeni konusunda bir açıklamaya gerek görülmediği gibi, Sinovac'ın Türkiye temsilcisine doz başına ne kadar para ödeneceği duyurulmadı!..

★★★

Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da sürdürülen Coronavac evre-3 çalışmalarının sonuçları henüz uluslararası saygınlığı olan bilim dergilerinde yayımlanmadı. Brezilya, ara sonuçların açıklanmasını üç kez durdurduktan sonra, aşının yüzde 50.38'lik bir koruyuculuğa sahip olduğunu duyurdu. Böylece Sinovac aşısının yüzde 50'nin altında kalıp, geçersiz not almasının önüne, kıl payı farkla geçilmiş olundu. Endonezya ise yüzde 65'lik sonuçların değerlendirildiğini ve sadece 65 yaş altına yapılacağını açıkladı.

★★★

Türkiye'de yetersiz sayıda denek ve vakaya dayanılarak Coronavac'ın yüzde 91.25 oranında koruyucu olduğunun açıklanması, bağımsız bilim insanlarınca etik bulunmamış ve eleştirilmişti.

Üstelik evre-3 çalışmalarında aşı veya plaseboların deneklere 2 hafta arayla yapılmış olmasına karşın, önceki gün başlatılan aşılama kampanyasında dozların 28 gün arayla vurulacağının açıklanması, çelişkili sonuçlar nedeniyle ortaya çıkan soru işaretlerinin artmasına neden oldu.

★★★

Sözün özüne gelirsek…

Tüm dünyada en etkin ve güvenilir aşı olarak gösterilen ve 65 yaş üzerinde de yüzde 94'e varan koruyuculuk sağladığı bilinen Pfizer-BioNTech aşısını bulanlar, gurur duyduğumuz iki Türk bilim insanı:

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci…

Sağlık Bakanlığı'nın, -Prof. Şahin'in tüm çabasına karşın- zamanında iyi bir planlamayla Türkiye'nin ihtiyacını sağlayacak sayıda bağlantı yapamaması ve halkımızı koruyuculuk oranı tartışmalı Çin aşısına mahkum etmesi, gerçekten çok üzücü bir durum.

★★★

Bilindiği gibi bir aşı kampanyasının başarıya ulaşması için iki koşul var: Şeffaflık ve güven…

Ama Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, verdiği sözlerin zamanında gerçekleşmemesi nedeniyle bunu maalesef sağlayabilmiş değil.

Kendisine naçizane önerim; bundan böyle “cek”, “cak”lı açıklamalar yerine, belgelerle konuşması.

Yani Sinovac'la 50 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldığını, Pfizer-BioNTech ile de 25 milyon doz için anlaşmaya varıldığını gösteren ıslak imzalı belgeleri acilen kamuoyuyla paylaşması…