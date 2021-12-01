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İcraat sebep icra’at neticedir

■ Antalya'da yeni icra dairesi törenle açıldı, açılış töreninde konuşan adalet bakanlığı icra daireleri başkanımız “yeni icra dairemizle artık çok daha hızlı hizmet sunacağız, uzmanlaşmış birimlerimizle mükemmelliği hedefliyoruz” dedi, Antalyalılara artık çok daha hızlı ve mükemmel icralar gönderileceği için alkışlandı.

■ Kastamonu'da yeni icra dairesi törenle açıldı, törende konuşan adalet bakanlığı personel genel müdürümüz “yeni icra dairemizle icra sistemimizi olumsuz imajından kurtaracağız” dedi, Kastamonu'da artık “olumlu icra imajı”yla haciz yapılacak.

■ Osmaniye'de yeni icra dairesi, şehir protokolü tarafından “kurdele” kesilerek “hayırlı olsun” denilerek, törenle açıldı… Osmaniye'ye artık “hayırlı icralar” gelecek, tahminim o ki, haciz işlemi yapılan evlerin kapısında haciz memurları tarafından kurdele kesilecek.

■ Kocaeli'de yeni icra dairesi törenle açıldı, kokteyl düzenlendi, yani bi havayi fişek fırlatmadıkları kaldı, Kocaeli valimiz “yeni icra dairesi Kocaeli'ye yakışan bir ortam oldu, memnuniyet vericidir” dedi. Artık kendisine yakışan hacizler yapılacağı için, Kocaeli ne kadar memnun olsa az yani.

■ Siirt'te yeni icra dairesi törenle açıldı, sayın medyamızda “Siirt yeni nesil icra dairesine nihayet kavuştu” diye haber yapıldı… Siirt hasretle bekliyordu çünkü yeni nesil icraları.

■ İcra dairelerinin kapasitesini arttırmayı amaçlayan yeni icra modeli projesi, Adana'da hayata geçirildi; bu kapsamda, Adana genel icra dairesi, Adana gayrimenkul satış icra dairesi, Adana banka alacakları icra dairesi ve Adana abonelik sözleşmeleri icra dairesi, törenle açıldı, ne mutlu Adana'ya.

■ Afyon böyle, Tokat böyle, Kırıkkale böyle, Tekirdağ aynı.

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İstanbul'a Avrupa'nın en büyük adliye binasını yaptılar.

Avrupa'nın en büyük adliye binası bile icra yükünü taşıyamadı.

İcra/iflas daireleri için 23 katlık iki yeni bina kiraladılar.

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Akp iktidara geldiğinde 8 milyon icra dosyası vardı.

31 milyon oldu.

Sırf bu yıl 7 milyondan fazla yeni icra dosyası açıldı.

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Bu milletin ahlaki vicdanı vardı.

Büyüklerimiz tembih ederdi, ahlı mal alınmazdı.

Diyanete sordular, “icradan mal edinmek caizdir” fetvası verdi.

E, bu fetvayla, icradan cami bile satıldı bu ülkede.

İcradan satılan mezarlık var, icradan mezar taşı satıldı, cenaze arabasına haciz geldi, türbeye haciz konuldu, türbeye.

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İcradan satılık anaokulu var.

İcradan satılık düğün salonu var.

İcradan satılık lokanta var.

Fabrika, dükkan, ev, otel, tarla, arsa, gani.

İcradan satılık hastane var, eczane var, ambulans var, sedye var.

İcradan doktor sattılar… İcra dairesi “taşınır mal” ibaresiyle ilan verdi, açık arttırmayla satışı yapılanlar arasında kardiyoloji, ortopedi, kadın doğum, göz doktoru vardı, çocuk doktorunu 55 bin liraya, beyin cerrahını 44 bin liraya, pratisyeni 22 bin liraya verdiler.

İcradan satılık yarış atı var, deve var, güvercin var, balık çiftliği var.

İcradan satılık traktör var, dozer var, kayık var, karavan var.

İcradan satılık piyano var, keman var, gitar var, bale ayakkabısı var.

İcradan satılık tablo var, heykel var, minyatür var, rölyef var.

İcradan satılık voleybol sahası var, tenis kortu var, yüzme havuzu var, boks eldiveni var, futbol topu var, Karşıyaka spor kulübünün basketbol potalarına haciz geldi.

İcradan satılık iğne var, iplik var.

Donumuza kadar haciz geldi denir ya, icradan satılık külot var.

İcradan satılık prezervatif var.

Kerhane satıldı icradan… Adalet bakanlığının resmi internet sitesindeki icra ilanında kerhanenin fotoğrafları yayınlandı.

Mavi Marmara feribotu İstanbul büyükşehir belediyesine aitti, Akp tarafından İhh'ya satıldı, bile bile lades misali, insanları doldurup Gazze'ye gönderdiler, İsrail komandoları bastı, insanları bile bile öldürdüler, asrın liderimiz “giderken bana mı sordunuz” deyip işin içinden sıyrıldı… İşte o Mavi Marmara feribotu bile önceki gün icradan satıldı.

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Ve dün…

İcra/iflas kanununda değişiklik yaptılar, iş yoğunluğu fazla olan şehirlerde “birden fazla icra dairesi başkanlığı” kurulacak.

İcra daireleri zaten yetmiyordu, artık icra dairelerini koordine eden icra dairesi başkanlıkları bile yetmiyor.

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“Şahlandı” denilen Türkiye ekonomisinde büyüyen tek sektör, icra dairesi sektörü!

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Faiz sebep, enflasyon netice değildir ama…

Akp icraatı sebep, icra'at neticedir!