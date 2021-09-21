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İnsani öyle mi?

Sonunda bu da oldu…

Suriyeli kaçak mültecileri okullarımızda “ders” haline getirdiler.

Üstelik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine dahil ettiler.

12'nci sınıflardaki öğrencilerimize okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi kitabında, sayın hükümetimizin kaçak Suriyeliler konusundaki fedakarlıkları anlatılıyor, Suriyelilerin Türk toplumuna kaynaşması için “insani” projeler uyguladığından filan bahsediliyor.

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E, sevgili öğrencilerimize o “insani” projelerle alakalı olarak, birazcık kopya verelim o halde.

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■ Türkiye'deki Suriyelileri koruyup kollamak için Türkiye'de yardım dernekleri kuruluyor mesela… Türkiye'de kurulan bu derneklerin parasını Avrupa Birliği ödüyor, Almanya Kalkınma Bakanlığı ödüyor!

■ Almanları tanıyanlar iyi bilir, Almanlar kendi çıkarı olmadan kimseye günahını bile vermez, Almanlar kendi çocuklarına bile karşılıksız para vermez, illa lazımsa zorla verir, borç olarak verir, sonra mutlaka geri alır, Almanlar birbirlerine yemek ısmarlamayı filan boşver, birbirlerine çay bile ısmarlamazlar, kültürleri böyledir, hele ki vergileri konusunda ekstra hassastırlar, ödedikleri verginin bir kuruşunu bile israf edemezsin, Alman vatandaşlarının parasını saçıp savuran hükümeti tarih yazmaz, örneği yoktur, o hükümeti oyarlar.

Gel gör ki…

Türkiye'de kurulan Suriyelileri koruma kollama derneklerinin parasını Alman hükümeti ödüyor.

Yeter ki Suriyeliler Türkiye'de kalsın, sakın Almanya'ya gitmesinler.

Ne kadar “insani” değil mi!

■ Türkiye'deki Suriyeliler için “psikolojik destek projesi” var.

Kaçak Suriyelilerin ruhunda açılan yaraları uzman hekimlerle sarıyorlar.

“Fiziksel rehabilitasyon projesi” var, fizyoterapi ihtiyaçları karşılanıyor, protez diş, gözlük ihtiyaçları karşılanıyor.

Bu projeler, Washington ve Londra'da iki yönetim merkezi bulunan Relief International isimli yardım kuruluşuyla birlikte organize ediliyor, parasını ABD hükümeti ödüyor.

■ Çok seviyorsan al Washington'a Londra'ya götür…

Hayır, oraya götürürse, maazallah Suriyelilerin psikolojileri daha fena bozulur, Suriyelilerin psikolojisi en iyi Türkiye'de düzeliyor!

■ “Aile projesi” var.

Hane ziyaretleri yapılıyor, rehberlik hizmeti veriliyor, yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı seminerler veriliyor, Suriyeli çocukların Türk milli eğitim sistemine adapte olmaları için danışmanlık yapılıyor.

Parasını, Birleşmiş Milletler ödüyor.

Olaya “insani” yaklaştıkları için, Suriyeli ailelerin “insaniyet namına” Türkiye'de kalmaları gerekiyor!

■ “Kadın dayanışma projesi” var.

Suriyeli kadınların Türkiye'de güçbirliği yapmaları için parayı kim ödüyor?

İsviçre ödüyor.

Gidip İsviçre'de güçbirliği yapsalar olmuyor mu?

“İnsani” açıdan olmuyor herhalde!

■ “Belediyelerle işbirliği projesi” var.

Parayı İsveç ödüyor.

Bizim belediyelerin Suriyelileri daha kolay hazmetmesi için, İsveç devleti hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor!

■ İş arayan Suriyelilere iş bulmak için “kariyer projesi” var.

Parayı Birleşmiş Milletler ödüyor.

Türk gençleri işsiz gezebilir, “insani” açıdan sakıncası yok.

Ama Suriyelilerin işsiz kalması insanlığa uymuyor.

■ “Anne-çocuk sağlığı projesi” var.

Parayı Kanada ödüyor.

Yeter ki, Suriyeli kadınlar Türkiye'de doğursunlar, aman diyeyim gidip Kanada'da doğurmasınlar, annelerin ve çocukların sağlığı açısından böylesi daha “insani” yani!

■ 19 şehrimizde Suriyeliler için 167 adet “okul” binası yaptırılıyor.

Parasını Alman Kalkınma Bankası ödüyor.

■ “Kültür kardeşliği” projesi var.

“Gönül köprüsü” projesi var.

Spor projesi var, biçki dikiş, inşaat, ayakkabıcılık, grafik tasarım projeleri var, tiyatro/resim/müzik/sağlıklı yaşam kursları var, Suriyeli gençler için “gençlik kampları” düzenleniyor.

İngiltere'nin parasını ödediği projeler var, Fransa'nın parasını ödediği projeler var, Danimarka'nın ödediği projeler var.

Maksat “insanlık” olsun!

■ Amerikan insani yardım kuruluşu Mercy Corps var mesela…

Özellikle Hatay'da çok ciddi insani yardımlarda bulunuyordu.

Ama maalesef, bu insani yardım kuruluşunda, yardım gönüllüsü ayaklarıyla CIA casuslarının çalıştığı ortaya çıktı.

Pkk/Pyd'ye insani yardım (!) olarak silah taşıdıkları tespit edildi.

Bu yüzden, sayın hükümetimiz tarafından Amerikan insani yardım kuruluşunun Türkiye'deki insani yardım faaliyetleri yasaklandı.

İnsanlık hali tabii, bazen oluyor böyle şeyler!

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Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi kitabına monte edilen “insani” projelerin, o kitapta yazmayan detayları işte bunlar.

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Sevgili öğrenciler…

Değerli gençler…

İnsani denilen projeleri, bilginiz olsun diye uzuuun uzun anlattım.

Ama aslında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nizi öğrenmeniz için, Suriyelileri size kakalamak amacıyla yazılmış ders kitaplarına filan ihtiyacınız yok.

Kısacık Gençliğe Hitabe'yi okumanız yeterli.

Özellikle “dahili ve harici bedhahlar” bölümünü iyi okuyun lütfen!