Yerli ve milli kokain

Asrın liderimiz milli içkimizin ayran olduğunu anlatırken, Atatürk dönemine ait enteresan bir iddia ortaya atmıştı, “cumhuriyetin ilk yıllarında sağlığa faydalı denilerek çocuklara bira sevdirmeye çalıştılar, Atatürk Orman Çiftliği'nde çocuklara süt gibi, meyve suyu gibi alkollü içkiler içiriliyordu, elimizde fotoğrafları var” demişti.

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Ertesi gün, yandaş medyada koro halinde aynı fotoğraf yayınlanmıştı, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bira fabrikasının açılışının yapıldığı gün çekilmişti, beş yaşındaki manevi kızı Ülkü, Atatürk'ün kucağında oturuyordu, Ülkü'nün elinde koyu renkli cam bir şişe vardı, “işte o dönemde çocuklara bira içirildiğinin kanıtı” deniyordu.

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Halbuki…

Atatürk Orman Çiftliği'nde bira fabrikasıyla birlikte malt fabrikası da kurulmuştu, çocuklar için sağlığa yararlı, elbette kesinlikle alkolsüz, malt hülasası üretiliyordu. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çocuklar için kullanılan gıda takviyesiydi.

“Şark Malt Hülasası” adıyla üretilen bu besleyici içecek, isteyen herkes ulaşabilsin diye eczanelerde satılıyordu.

Etiketinde ne işe yaradığı izah ediliyordu… “Umumi zafiyette büyük faydaları olan gıdadır. Çocukların dişlerinin kolayca çıkmasına, kemiklerinin kuvvetlenmesine, çocuk emziren annelerin sütünün çoğalmasına yardım eder. Çocuklara yemeklerden evvel bir veya iki çorba kaşığı, büyüklere yemeklerden evvel bir fincan” yazıyordu.

Çocuklara bira falan içirilmediği gibi, tam tersine, çocukları ve gençleri alkolden korumak için mücadele eden Yeşilay'a, bizzat Mustafa Kemal tarafından “kamuya yararlı dernek statüsü” verilmişti.

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E, şimdi bakıyoruz…

Akp'li belediyede voliyi vurduktan sonra Akp genel merkezine yükselmiş, lüks otomobil koleksiyonuna sahip bir arkadaş var, bir yandan din-iman-rabia tweetleri atıyor, beri yandan elektrikli süpürge hortumu gibi şakır şakır kokain çekiyor, videoya kaydetmişler, sosyal medyada günlerdir ibretle izleniyor.

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(Pandeminin yarattığı küresel kısıtlamalar yüzünden, tıpkı temel gıda maddelerinin fiyatı gibi, uyuşturucu fiyatı da hayli yükseldi, kokainin gramı mesela 60 eurodan 100 euro civarına çıktı. Akp genel merkezinde personel maaşları iyi demek ki!)

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Allah'ın tokadı yok denilen, işte tam olarak budur.

Takdiri ilahidir.

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Bira içenleri filan değil…

Din tüccarlarını çarptığının kanıtıdır.