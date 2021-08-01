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AKP iktidarı camiye yardımı modernize etti!

Her bayram sabahının değişmeziydi. Mahallenin camisinde, hocanın tanıdığı çocuklardan bazılarının görevi vardı. Önceden tembihli oldukları için hutbeyi bekler, hocanın “Ey cemaat-i müslimin” demesiyle düğmelerine basılmış gibi ayağa fırlarlardı. Mutlaka ikişer kişi olurdu. Birinin elinde poşet ya da kesme şeker kutusu, diğerinde makbuz koçanı. Safların aralarında dolaşır tek tek cemaatten para toplarlardı.

Halılar eskidi, yardım… Hopörlör arızalı, yardım… Minare merdivenlerinde sorun var, yardım. Çatı aktı, yardım… Devletimizin durumu malum, masraflara yardım… Yerlere serilecek hasır alınacak, yardım… Falanca semtte yeni yapılan camiye yardım…

Çocuk olduğumuz için tuhaf gelmezdi cami çıkışlarında duyduğumuz, “Boş geçmeyin sayın cemaat” şeklindeki çağrılar. Sonra büyüdük ve bir de ne görelim… Bu işlere bakan Diyanet İşleri, Türkiye'deki pek çok bakanlığın toplam bütçesi kadar gelire sahipmiş!

Yıllar geçip memleketi, Allah'ın izni ile ‘hem sivil, hem dindar, hem de demokrat cumhurbaşkanları' ve de imam hatipliler idare etmeye başlayınca değişti işler. Eskiden sadece bayramlara özgüydü; artık her cuma, camiye yardım!

Yardım işinde çığır açıldı. Dünyada açlar varken sen tok yatma, para. Somali'de kurban kesemeyenler var, para. Afrika'dakiler için, para. Çin'dekiler için, para… Millet ‘nereye gidiyor' demedi, ‘bunların alnı secde görüyor' deyip deyip verdi.

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Başkasından para istemek çok zordur… İncelikleri vardır!

Mühim bir eksikliği (asıl sorumlu makam sanki siz değilmişsiniz gibi) ortaya koyup, insanları da bu eksikliği giderebileceklerine inandırmanız gerekir öncelikle. Doğru yer, doğru zamanlama ve uzmanlık ister! Önüne gelen beceremez… Bu öyle bir beceridir ki, millet ‘benden her türlü vergiyi pandemi koşullarında bile istiyorsunuz üstüne bir de yardım… Yok ya' demez, açıp cüzdanı verir.

Uzun AKP iktidarında camiye yardım sistemi modernize edilip IBAN'la yardım halini aldı… Türlü ve başarılı örnekleri say say bitmez…

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2014 yılında cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Bir yanda CHP-MHP ortak adayı Ekmek için Ekmeleddin, bir yanda Erdoğan. AKP, ‘Erdoğan'a seçim yardımı' kampanyası başlattığını duyurdu. Çok istesen bile 13 bin 916 liradan fazlasını veremezdin. Seçime bir gün kala, IBAN numaralarında ne kadar para toplandığını Erdoğan açıkladı: 55 milyon 260 bin 778 lira.

Beşiktaş’ta 2016 yılında bombalar patlattı hainler. 40'ı polis 47 canımız şehit düştü, polis-sivil 242 insanımız yaralandı. Ne yaptı kıymetli yöneticilerimiz? IBAN numarası verdi. Helal olsun, kısa sürede 52 milyon lira toplandı ama yıl 2021 oldu paranın akıbeti hala belli değil!

2018'de hem vekilleri hem de memleketi tek başına yönetsin diye cumhurbaşkanını seçecektik. AKP yine ‘Erdoğan'ın seçim çalışmaları için yardım' çağrısı yaptı, IBAN numaraları verildi. Ama sonuçta ne kadar toplandığı söylenmedi.

Ocak 2020'de Elazığ ve Malatya 6.8'lik depremle sarsıldı. 41 yurttaşımız can verdi, onlarca insan yaralandı. Evler yıkıldı, yapılar büyük hasar gördü. Devletimizi idare edenler, ‘Elazığ ve Malatya'ya yardım' dedi, derhal IBAN numarası verdi! 92 milyon lira toplandı.

Ekim 2020'de İzmir'de 6.9'luk deprem oldu. 116 canımız gitti. Binalar komple çöktü. Binlerce insanın evi hasar gördü. Devletimiz derhal IBAN numarası vermedi bu kez!

Koronavirüs salgını vurdu. Her yer kapandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hızır gibi yetişti, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” dedi, IBAN numaraları verdi… Hatta, benzer yardım kampanyaları düzenleyen İstanbul ve Ankara'nın CHP'li başkanlarına da, “Devlet ne güne duruyor” diyerek kızdı. Hesaplarda 1 milyar 689 milyon 101 bin 146 lira toplandı.

Ve bugün… Antalya Manavgat bir alev aldı, hala söndürülemiyor. Antalyalı dışişleri bakanımız yetişti bu kez hızır gibi. Gazetecilerin önüne çıktı, mikrofonları düzeltip, “Milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar” dedi ekledi: Antalya Valimiz IBAN numaraları verecek!

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Elbette bu millet cömert… Hatta düşündüğünüzden de fazla! Ama senin de bi planın olsun, kara gün için hazinede bir şey ayır değil mi…

Bu ülkenin patronlarına destek çıkarken bile ‘işçinin kefen parası' İşsizlik Fonu'nu kullandın. Deprem oldu IBAN, sel bastı IBAN, koronavirüs vurdu IBAN, orman yandı IBAN… Koca devlet her başı sıkıştığında IBAN'la yardım mı ister be kardeşim? Bizi kıskanmaktan şakülü kayan Alman Devleti, IBAN numarası ile kenara çekiliyor mu mesela?