Bizi beynimizden vuran şey

25 Nisan 2013… PKK, silahlı güçlerini Türkiye'den Kuzey Irak'a çekeceğini açıkladı.

3 Ocak 2014… Kürdistan adıyla ilk siyasi parti kuruldu.

27 Ocak 2014… BDP grup başkan vekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken, Kandil'e gitti.

30 Mart 2014… Genel seçimler yapıldı. AKP, oyların yüzde 44'ünü aldı.

14 Nisan 2014… Mesut Barzani, çözüm süreci sonunda Apo serbest kalır dedi.

5 Kasım 2014… Demirtaş, çözüm süreci Öcalan ya da Hükümet, bitti demedikçe bitmez dedi.

10 Temmuz 2014… Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM'de kabul edildi.

CHP oylamaya “Silahlar bırakılmadan kanun çıkarılmamalı” diyerek katılmadı. Devlet Bahçeli ve MHP oylamaya katıldı, hayır dedi. Sonuç, 37 ret, 237 kabul…

6551 sayılı kanun, hükümete sürüyle görevler verdi. Biri de, “Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri, sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için tedbirler alır” şeklindeydi.

25 Ocak 2015… HDP heyetleri İmralı ve Kandil arasında mekik diplomasisine başladı.

28 Şubat 2015… İmralı ve Kandil, silahsızlanma konusunda anlaştı!

Dolmabahçe Sarayı toplantısı… Dönemin Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP grup başkan vekili Mahir Ünal, dönemin MİT başkan yardımcısı, İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris Baluken katıldı. Uzlaşılan konular, HDP'li Önder tarafından okundu, TV'ler canlı yayınladı.

Millet, ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, muhalefet partilerinden itirazlar yükseliyor, Batılı ülkeler alkışlıyordu. Bazı uzmanlar ise uyarıyor, “İmrali ve Kandil'e güvenme konusunda aceleye etmeyin” diyordu.

Toz duman arasında bir de şunlar oldu.

Ama çoğu, haber olarak ilgi çekemedi:

28 Temmuz 2015… Diyarbakır-Bingöl yolunda polis Sedat Yabalak, eşi ve çocuklarının gözü önünde kaçırıldı.

13 Ağustos 2015… Diyarbakır-Bingöl yolunda uzman çavuş Hüseyin Sarı, kaçırıldı.

15 Ağustos 2015… Jandarma er Süleyman Sungur, Diyarbakır yolunda kaçırıldı.

18 Eylül 2015… Astsubay Semih Özbey, Tunceli-Erzincan yolunda kaçırıldı.

2 Ekim 2015… Tankçı er Adil Kabaklı, Tunceli-Pülümür yolunda kaçırıldı.

2 Ekim 2015… Topçu er Müslüm Altıntaş, Tunceli'de kaçırıldı.

24 Temmuz 2016… Polis Vedat Kaya, Lice'de kaçırıldı.

21 Eylül 2016… Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci, Hakkari'de kaçırıldı.

2016… Uzman çavuş Ümit Gıcır, kaçırıldı.

Tarihler bilinmiyor ama, Aydın Köse, Salih Kanca ve sözleşmeli er Sedat Sorgun da benzer tarihlerde, benzer şekilde kaçırıldı.

Bu isimleri düne kadar duydunuz mu?

Hepsi de, İmralı ile Kandil arasında mekik dokunduğu, meşhur ‘çözüm süreci' sürerken, Apo'nun mesajlarının muteber olduğu zamanlarda kaçırıldı.

Hiç duymadığımız, duyduysak bile unuttuğumuz bu isimler; anaları, babaları, eşleri, çocukları için yıllardır yürek yarasıydı.

Biz üç maymunu oynadık belki ama, ailelerinin dışında biri vardı ve yıllarca haykırdı onların isimlerini. İzmir Milletvekili CHP'li Murat Bakan… Defalarca sordu, yanıt alamadı. Son kez, 11 Ekim 2018'de bir önerge daha verdi. Aylar sonra, yanıt geldi.

Önce soru önergesi:

“2 Aralık 2016, 6 Temmuz 2017, 25 Eylül 2017 ve 13 Şubat 2018 tarihli yazılı soru önergelerimin hiç birine yanıt verilmemiştir. Terör örgütleri tarafından kaçırılan; astsubay Semih Özbey, uzman çavuş Sedat Vardar, uzman çavuş Hüseyin Sarı, uzman çavuş Ferdi Polat, asker Müslüm Altıntaş, asker Adil Kabaklı, asker Sedat Yabalak, polis Vedat Kaya…

Kurtarılmaları için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Ailelerin yardım çağrılarına neden sessiz kalınmaktadır?

7 Haziran 2015 tarihinden bu yana kaç görevlimiz ve vatandaşımız kaçırılmıştır?”

251 gün sonra yanıt

Meclis tutanağına, “günü geçtikten sonra” notu düşülmüş. 21 Haziran 2019 tarihli yanıt şöyle:

“İzmir milletvekili Murat Bakar tarafından TBMM Başkanlığı'na verilen ve Milli Savunma Bakanı tarafından cevap verilmesi talep edilen 7/4289 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

Terör örgütleri ile mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir… Arz ederim. İmza: Hulisi Akar.”

Nihayet, duydu Türkiye o isimleri

Mehmetçik, sınırımızdan 40 kilometre uzakta, Kuzey Irak'ın dağlık bölgesi Gara'da düzenlediği operasyonda bir mağarada buldu onları. 13 evladımız başlarından vurularak şehit edilmişti… Kimlikleri otopsi ile belirleniyordu. Tarih, 14 Şubat 2021…

Yedik, içtik, eğlendik, yakınlarımızı yitirdik, hastalarımız sağlığına kavuştu. Onlar kaçırıldığında doğan bir bebek, bugün anaokuluna gidiyor. O gün lisede okuyan bir genç, üniversiteyi bitirdi, iş arıyor. Polis Sedat Yabalak kaçırıldığında 2 lira 77 kuruş olan dolar bugün 7 lira…

Ve, yedi yıldır duymadığımız, hiç konuşmadığımız şey bizi aniden beynimizden vurdu!