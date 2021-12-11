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Dünya liderinin promterında ne yazacak?

2014… “İstikrarımızı korumanın, istiklalimizi ve istikbalimizi korumak olduğunu çok iyi biliyoruz… Türkiye artık krizlerle, bunalımlarla, darboğazlarla anılmayacak. Bugün dünyanın en büyük 17 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, inanıyorum ki dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacaktır…”

2015… “Cumhurbaşkanı'nın da halk tarafından tayin edilmesiyle, ülkemizde demokrasi çok daha güçlü hale geldi. 2014 yılında, ekonomimize yönelik olarak içerden ve dışarıdan yapılan tüm algı operasyonları sonuçsuz kaldı…”

2016… “Ülkemiz ve milletimiz açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2015 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2016 yılına giriyoruz.”

2017… “15 Temmuz darbe girişimi hiç şüphesiz, tarihimizin en alçak terör eylemi ve işgal girişimi olarak Cumhuriyet dönemimize damgasını vurmuştur. Türkiye, 79 milyon insanıyla, gösterdiği güçlü duruşla bu felaketi, yeni bir dirilişe çevirmeyi başarmıştır.

Türkiye, son yıllarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Bugün Türkiye, büyüme oranı bakımından hala dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Geleceğe ilişkin öngörülerde ülkemiz yeni orta gelir sınıfından üst gelir sınıfına geçmiş olarak tasavvur ediliyor. Büyümemizi devam ettiriyor olabilmemiz, ülkemiz üzerinde emelleri olan çevreleri daha da kızdırıyor…”

2018… “2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Aldığımız tedbirler sayesinde yüzde 7.4'lük bir büyüme elde etmeyi, ihracatımızı 155 milyar doların üzerine çıkarmayı, işsizliği düşüşe geçirmeyi başardık. İşsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacağız…”

2019… “Milletimizin refah ve huzurunu artırmak, devletimizin itibarını yükseltmek için gösterdiğimiz çabaların neticelerini alıyoruz. Türkiye, giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor.

Ağustos ayında başlayan kur-faiz-enflasyon saldırısını, ekonomimizin güçlü yapısı ve aldığımız tedbirlerle bertaraf ettik. Türkiye'yi önce ‘kırılgan ekonomi' diyerek yaftalamaya, ardından da gerçekten ‘kırmaya' çalışanların heveslerini kursaklarında bıraktık.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin fiilen uygulamaya girmesiyle ülkemiz artık koalisyonlar, krizler, muhtaralar ve darbeler dönemini geride bıraktı…”

2020… “Ülkemizin toprak bütünlüğünden milletimizin birliğine, ekonomimizden güvenliğimize kadar birçok boyutu olan saldırıları hamdolsun hep birlikte göğüslemeyi başardık. Ekonomimize kurulan tuzaklara boyun eğmedik. Dün Türkiye'yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler, bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor…”

2021… “2020 maalesef koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. Salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek amacıyla pek çok destek ve yardım paketini devreye aldık. Zor günlerde esnafımızı, çiftçimizi, üreticimizi, sanayicimizi, tüccarımızı; velhasıl Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için ter döken, emek veren hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık!”

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Son sekiz yıl bu mesajlarla yeni yılı karşıladı dünya liderimiz.

2013 biterken ve henüz başbakanken, dünyanın en büyük 17 ekonomisi arasında olduğumuzun altını çizip, çok yakında ilk 10'a gireceğimizi müjdelemişti.

Çok sevindi millet, Cumhurbaşkanı seçti kendisini.

Dünya liderimiz çiçeği burnunda Cumhurbaşkanıydı. İlk yeni yıl mesajında, “içerdeki ve dışardaki düşmanlar ekonomimize algı operasyonu yaptı” dedi… Yani başarı bizden, başarısızlıklar daima dış güçlerdendi… O bu mesajı verirken, 1 dolar 2.32, 1 euro da 2.82 Türk Lirası idi!

Çok bilir danışmanlar 2022 yeni yıl mesajı için harıl harıl hazırlık yapıyordur şu aralar… İnsan merak ediyor doğrusu; 14 liranın 1 dolar, 16 liranın 1 euro ettiği günlerde acaba neler yazacak dünya liderimizin promterında?

TÜİK'ten rakam alsan bırak milleti, kargalar bile güler.

Algı operasyonu, kumpas, tuzak, saldırı, yaftalama, kırma, krizle tehdit, dış güçler, içerdeki hainler, haşhaşiler, stokçular, oyun oynanıyor, iç ve dış düşmanlar demeyi aklınızdan bile geçirmeyin, her yıl söylenmiş, yemiyor artık kimse…

Bulursunuz bir şey mutlaka ama bakın Mevlana nasıl sesleniyor dünya liderinize:

Dünle beraber gitti, cancağızım. / Ne kadar söz varsa düne ait. / Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…

Var mı elinizde yeni bir şeyler?