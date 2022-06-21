100’den fazla göçmenin karıştığı kavga ülkeyi ayağa kaldırdı

Almanya'da pazar günü halka açık bir havuzda yaşanan kavga ülkenin gündemine oturdu. 100'den fazla göçmenin karıştığı kavga görüntülerinin ortaya çıkması sonucu birçok kişi sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve üç kişinin tutuklandığını duyurdu.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de yer alan Steglitz yüzme havuzunda çıkan ve en az 100 kişinin dahil olduğu kavga ülkede gündem oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından en az 100 göçmenin karıştığı kavga sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Polis, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayın bir su tabancası yüzünden çıktığı belirtilirken, durumu çözmek için bir düzine polis aracının bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis tarafından aktarılan bilgiye göre, su tabancasıyla su savaşı yapan kişiler arasında kavga ilk olarak sözlü şekilde başlarken daha sonra ise fiziksel tartışmaya döndü. Alman polisi, güvenlik personeli arabuluculuk yapmak için devreye girince durumun daha da kızıştığını öne sürdü.

Polis, yaşları 15 ve 21 olan üç kişinin tutuklandığını duyururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olaya karışan bazı kişilerin tedavi için hastaneye gittiği belirtilirken, 10 yaşında bir çocuğun da kavga sırasında yumruk yediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER YÜKSELDİ

Kavga görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Almanlar duruma tepki gösterdi. Birçok kişi Almanya’da göçmenlerin çokluğundan dert yanarken, “Kendi ülkemizde yabancı gibi hisseder olduk.” yorumunda bulundu. Bir kişi, “Çocukken çok güzel havuza giriyorduk artık her şey değişti.” yazarken, bir başkası da eski dönemlerden bir fotoğraf paylaşıp ‘Nereden nerelere geldik’ yorumu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı, benzer olayların Belçika’da da yaşandığını dile getirirken, “Belçika’da da aynı sorunu yaşıyoruz. Dinle ilgili mi yoksa sadece zihniyet/eğitim mi olduğundan emin değilim.” yazdı. Birçok kişi de artan göçmen nüfusuna atıfta bulunarak olaya tepki gösterdi.

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