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143 ülkeden ortak Rusya kararı

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti.

Yayınlanma: 23:43 - 12 Ekim 2022 Güncellenme:
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143 ülkeden ortak Rusya kararı

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek, Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da 30 Eylül'de düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

BM’DEN KINAMA KARARI

Rusya’nın bu adımı sonrası BM Genel Kurulu’nda oylama yapıldı. Rusya’nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti. (AA)

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