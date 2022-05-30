15 yıl sonra bir ilk! Bakan Akar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ziyaretinin ardından bir dizi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

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Azerbaycan ziyareti kapsamında dün Bakü'ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ziyaretinin ardından bu akşam Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi’nin resmi davetlisi olarak gitti.

15 YIL SONRA İLK ZİYARET

Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının ele alınması bekleniyor. Akar'ın ziyareti Türkiye'den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

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