20 yaşındaki İsrailli siyasetçi mülk satın aldığı için eleştirildi

Youths on Fire hareketinin lideri İsrailli Hadar Muchtar, ülkedeki konut krizine dikkat çekmesine rağmen mülk sahibi olduğu öğrenilince tepkileri üzerine çekti.

Sozcu.com.tr

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Hadar Muchtar, 1 Kasım seçimlerinde Knesset’e (İsrail meclisi) aday olan 20 yaşındaki bir İsrailli.

Ynetnews’e göre, genç siyasetçi, konut bakanı olmak ve ülkede giderek kötüleşen konut krizini düzeltmek istiyor. Kampanyası da yüksek yaşam maliyetini ve genç neslin kira verme mücadelesini vurguluyor.

TikTok’ta da 80.000’den fazla takipçisi olan Muchtar, kendi mücadelesine sık sık atıfta bulunarak neslinin konut piyasasındaki tatsız durumunu ortaya koyan bir isim.

“BABAM SATIN ALDI”

Ancak, mülk sahibi olduğunu ortaya çıkaran bir TV raporunun ardından, babasının kendisine sahil kenti Hayfa’da yaklaşık 4.3 milyon TL (825 bin NIS) karşılığında bir daire satın aldığını kabul etmek durumunda kaldı.

Konu hakkında açıklama yapan Mokhtar, “Babam bu daireyi emekli maaşıyla satın aldı. O, çocuklarına baktığı için fakir olacak.”

“Daire almamın tek yolu miras. Babamın emekli maaşını mahvetmek istemiyorum. Bu yüzden savaşıyorum. Kendi dairemi istiyorum, babamın emekli maaşını değil” dedi.

Şimdiye kadar yapılan anketler, Youths on Fire hareketinin seçim barajının çok altında kalacağını öngörüyor.



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